Американские военные катера станут мощным усилением для ВМС ВСУ в Азове – эксперт

Военный эксперт отметил, что американцы видят в усилении России очень большую угрозу для судоходства в Черном и Азовском морях.

Два военных катера типа Island ("Айленд"), которые США в ближайшее время передадут Украине, должны стать мощным усилением для азовской флотилии.

Об этом рассказал военный эксперт Михаил Жирохов. По его словам, американские судна по своим характеристикам значительно превосходят аналогичные украинские, передает «Обозреватель».

"Очень маленькое мореплавание у наших бронекатеров, в частности "Кентавров", а американские Island — более мореходные и могут охватывать всю территорию Азовского моря", — пояснил эксперт.

По его мнению, Штаты готовы поддерживать Украину в Азовском море "до тех пор, пока будет выгода для самих американцев".

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"Они видят в усилении России очень большую угрозу для судоходства именно в Черном и Азовском морях... Американцы очень внимательно следят именно за Грузией и Украиной как важными факторами безопасности в Черном море", — подчеркнул Жирохов.

Эксперт отметил, что усиление азовской флотилии поможет увереннее себя чувствовать, однако напомнил, что россияне останавливают грузовые суда именно в Керченском проливе — до Азовского моря.

"Мы можем контролировать море только после пролива, а до него будет решаться проблема со странами НАТО. Это будет не обязательно Турция или Америка, а может быть, например, Великобритания. Недавно было сообщение от министерства обороны этой страны, что они усиливаются именно на Черном море в рамках Будапештского меморандума", — пояснил он.

На вопрос, помогут ли эти меры облегчить доступ иностранных торговых судов в порты Мариуполя и Бердянска, Жирохов заявил: "Помогут, но не очень быстро — не ранее весны следующего года".