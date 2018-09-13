В госпитале от тяжелого ранения умер 23-летний боец из Могилева-Подольского

В конце июня воин 72-й бригады имени Черных Запорожцев получил тяжелое осколочное ранение.

Врачи боролись за жизнь 23-летнего уроженца Могилева-Подольского Федора Рубанского два месяца.

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Он участвовал в боях за Авдеевку, боях за взятие Алмаза, воевал в других горячих точках Донбасса, передает 33kanal.com. В конце июня воин 72-й бригады имени Черных Запорожцев получил тяжелое осколочное ранение.

Ввчера вечером он умер в столичном госпитале. Семья Федора уже знает трагическую весть. "Состояние было крайне тяжелое. Мама, невеста Федора, друзья, побратимы, волонтеры – мы не теряли надежды!.. Мы верили в то, что наши светила нейрохирурги его вытащат. Увы...", - говорят волонтеры.

Известно, что до войны Федор Рубанский учился на механика-водителя в Одесской области. Женат не был, но имел возлюбленную. В одном из интервью журналистам он рассказывал: “Хочу дочку или сына, а может даже сразу обоих. Мне есть чему их научить. Война научила смотреть на мир другими глазами, ценить то что имеешь. Только это важно, здесь и сейчас”.

Когда именно будут прощаться с Федором Рубанским пока неизвестно.