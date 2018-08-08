Российские наемники на Донбассе закопали живьем своего "коллегу" и дезертировали с НВФ – разведка

В соединениях оккупационных войск продолжается снижение уровня морально-психологического состояния личного состава, оккупационное командование разыскивает дезертиров.

Российские наемники на Донбассе закопали живьем своего "коллегу" из рядов незаконных вооруженных формирований и самовольно оставили место службы.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник, ссылаясь на информации Главного управления разведки МОУ.

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"7 августа на передовой позиции одной из частей 1 АК (Донецк) ВС РФ трое военнослужащих нанесли тяжелые телесные повреждения другому российскому контрактнику и закопали его заживо, после чего самовольно покинули место службы», - сказал Мотузяник.

Он отметил, что в соединениях и частях российско-оккупационных войск продолжается снижение уровня морально-психологического состояния личного состава и его мотивированности к дальнейшему прохождению службы.

«В связи с ростом количества случаев самовольного оставления мест службы российскими военнослужащими оккупационное командование принимает дополнительные меры по их поиску и задержанию. На каждом пункте пропуска (блокпосте) на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей размещаются фото лиц, которых нужно задержать», - рассказал спикер.

Как сообщал УНИАН, на Луганщине СБУ поймала бывшего "командира взвода" боевиков.