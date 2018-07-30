Экс-разведчик ВСУ указал на признаки возможного обострения на Донбассе уже этой осенью
После относительно спокойного лета может начаться отнюдь не спокойная осень на Донбассе. Россия способна устроить обострение на востоке Украины - и, вероятнее всего, она это сделает.
Убивая украинцев, РФ намерена выторговать себе более выгодные условия в Минских переговорах, - высказал в интервью изданию "Обозреватель" предположение экс-разведчик ВСУ, волонтер фонда "Повернись живим" Андрей Рымарук.
"Достаточно вспомнить историю всех переговоров. Минский формат, нормандский. Всегда за стол садимся, когда погибают парни и страдает местное население. Не вижу препятствий для России устроить где-нибудь на востоке очередную горячую точку. В наступление не пойдут, но масштабный п*здорез устроить могут легко. Как пример тебе - февраль 17-го. Авдеевка. Эпицентр событий был там, но ребята гибли по всему фронту. Арта не замолкала от Мариуполя до Счастья", - сказал Рымарук.
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Он убежден, что сегодня существует множество сигналов в пользу вероятной активизации боев на Донбассе.
"Предпосылки к обострению есть. Посмотри последние отчеты миссии ОБСЕ. Мы катим бочку на этих "слепых", но иногда у них открываются глаза. Там куча техники, там - еще больше. А сколько они не видят? Устроить подобный конфликт - дело одного часа подготовки. Особенно учитывая их непрерывные попытки давить на нас информационно. Активизация в этом направлении также, как по мне, является небольшим предвестником надвигающейся бури", - заявил Рымарук.
В качестве примера давления на Украину со стороны РФ волонтер назвал тот же Азовский конфликт, конечная цель которого, по его мнению, все то же "принуждение к переговорам".
"Перешли к экономическому давлению, надолго задерживая корабли для досмотра. Даже полдня простоя – убыток, а счет идет на сутки. Что получается? Россия снова принуждает сесть за стол переговоров, а будете выеживаться – закроем вам путь к мариупольскому порту. А это – экономический п*здец, господа! И пока вы где-то там в Стокгольме будете судиться с Россией, город Мариуполь потихоньку начнет умирать. Дальнейших вариантов развития событий много. От наступления на опустошенный город до очередной оппозиционной отрыжки, которая вылезет с лозунгом великого математика – "я все порешаю". За него отдают голоса, и при власти - снова пророссийский пид*р", - описывает экс-разведчик возможные риски подобного давления.
С другой стороны, бывший военный убежден: Россия не хочет сама атаковать, а намерена спровоцировать пойти в наступление Украину.
"Я не думаю, что они открыто пойдут в наступление. Они ждут этого от нас. Но мы тоже вряд ли бросимся в атаку. Генералы и по ту, и по нашу сторону прекрасно понимают: чтобы идти в наступление, необходимо чтобы твои силы и средства самое малое в пять раз превышали силы и средства противника. Но и в этом случае наступление – это тысячи погибших. Тем более, наша политика направлена на мирное урегулирование конфликта", - подытожил волонтер.