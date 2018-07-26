Не только в Киеве потоп: военная показала затопленные окопы на Донбассе (фото)

09:27, 26 июля 2018
Война
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На Донбассе в результате ливня затопило окопы / фото Facebook Виктория Руденко

Фотографиями потопа на фронте поделилась военная Виктория Руденко на своей странице в Facebook.

"Вся лента в подтопленном переходе в Киеве, но это все х**ня, мои дорогие. Посмотрите, как выглядят некоторые окопы на фронте и как по ним передвигаются бойцы", - написала военная.

Как сообщал УНИАН, 25 июля, Киев накрыл аномальный ливень с грозой и градом. Затоплены дороги и подземные переходы, в некоторых образовались даже водопады.

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Теги: #потоп#Донбас