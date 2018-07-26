Не только в Киеве потоп: военная показала затопленные окопы на Донбассе (фото)
09:27, 26 июля 2018Война
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Бойцам приходится плавать в окопах.
На Донбассе в результате ливня затопило окопы / фото Facebook Виктория Руденко
В результате обильных дождей затопило не только дороги и подземные переходы Киева, но и окопы военных на Донбассе.
Фотографиями потопа на фронте поделилась военная Виктория Руденко на своей странице в Facebook.
"Вся лента в подтопленном переходе в Киеве, но это все х**ня, мои дорогие. Посмотрите, как выглядят некоторые окопы на фронте и как по ним передвигаются бойцы", - написала военная.
Как сообщал УНИАН, 25 июля, Киев накрыл аномальный ливень с грозой и градом. Затоплены дороги и подземные переходы, в некоторых образовались даже водопады.
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