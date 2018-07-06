Меткий выстрел украинского снайпера на Донбассе попал на видео
07:17, 06 июля 2018Война
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В объектив попал момент меткого выстрела украинского снайпера.
В кадре слышен победный клич военного / Скриншот
В сети опубликовано видео ночной перестрелки между террористами и украинскими защитниками.
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Кадры на своей странице в Facebook обнародовал офицер 53-й ОМБр ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".
На записи запечатлен момент меткого выстрела украинского снайпера и слышно его слово "есть".
Как сообщал пресс-центр ООС, украинские военные разгромили ДРГ боевиков на Горловском направлении. Один диверсант погиб, подорвавшись на взрывном устройстве, еще 6 были ранены.
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