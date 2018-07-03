В госпитале умер тяжелораненый украинский морпех
11:45, 03 июля 2018Война
97 0
Командование и личный состав ВМС выражают соболезнование родным и близким военнослужащего.
Морпех скончался в госпитале / фото inshe.tv
В госпитале в результате тяжелого ранения, полученного во время выполнения боевых задач в зоне ООС, умер морской пехотинец.
Читайте такжеВ ВСУ прокомментировали выступление двух пленных бойцов на "брифинге" в "ЛНР"
Матроса звали Федоров Эдуард Юрьевич. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ на своей странице в Facebook.
"В госпитале в результате тяжелого ранения, полученного во время выполнения боевых задач по защите независимости и территориальной целостности Украины, ушел из жизни морской пехотинец матрос Федоров Эдуард Юрьевич", - говорится в сообщении.
Как сообщал волонтер Юрий Мысягин, в зоне ответственности 92-й бригады в районе Авдеевки уничтожен один из блиндажей террористов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter