Полиция открыла огонь по машине, которая пыталась прорваться через блокпост в районе ООС (фото)

Командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Сергеем Наєвим принято решение о награждении работника полиции.

13 июне вечером сотрудники полиции из состава Объединенных сил открыли огонь по автомобилю Toyota Camry, который проигнорировал требования дорожных знаков, разметки и требования работников Национальной полиции об остановке, увеличил скорость и пытался спешно выехать с территории блок поста в районе проведения операции.

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Как сообщает штаб ООС, нарушителем оказался житель Харькова.

«Предупредительный выстрел вверх и два прицельных попадания в колесо автомобиля оказались более действенными для правонарушителей. Через мгновение водитель и пассажиры автомобиля были переданы в соответствующие органы, где осуществляется углубленная проверка их деятельности и предоставляется квалифицированная правовая оценка их действиям», – говорится в сообщении.

Командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Сергеем Наевим принято решение о награждении работника Национальной полиции, который «умелыми действиями правильно выполнил задания по несению службы на блокпосту и прекратил правонарушение».