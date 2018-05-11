Волонтеры показали, как украинские десантники уничтожили блиндаж боевиков на Донбассе (видео)

Попадание в блиндаж террористов на Донбассе показали на видео.

В Донецкой области десантники дали ответ российским оккупантам, которые обстреливали позиции ВСУ.

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Волонтеры фонда "Вернись живым" на своей странице в Facebook показали этот ответ - попадание в блиндаж врага.

"Где-то в Донецкой области десантники дали ответ российским оккупантам, которые до того неоднократно обстреливали наши позиции и дома мирных жителей", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в зоне АТО недалеко от Мариуполя 18 апреля была уничтожена позиция террористов.