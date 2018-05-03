Россия блокирует расширение мандата СММ ОБСЕ на весь участок границы - МИД

Постоянный Совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе принял решение о продлении мандата Миссии наблюдателей ОБСЕ на двух российских пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк».

Россия остается единственной в ОБСЕ, кто упорно блокирует расширение мандата Миссии на весь участок границы, прилегающей к временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей Украины.

Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины, обнародованном пресс-службой ведомства.

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"Поддерживая продление мандата Миссии наблюдателей ОБСЕ на двух российских пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк», Министерство иностранных дел Украины выражает глубокое разочарование по поводу того, что Россия остается единственной в ОБСЕ, кто упорно блокирует расширение мандата Миссии на весь участок границы, прилегающей к временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей Украины. Обсуждение во время 1184-го заседания Постоянного совета ОБСЕ 3 мая 2018 года, на котором было принято упомянутое решение, показало изолированность России в нежелании обеспечить действенный международный контроль на границе. Такие действия Российской Федерации свидетельствуют о ее намерении продолжать поставки оружия, боеприпасов и военного оборудования, регулярных войск, наемников с целью поддержки террористической деятельности на территории Украины. В этой связи, присоединившись к консенсусу относительно решения, делегация Украины в ОБСЕ огласила соответствующее интерпретирующее заявление", - говорится в комментарии.

В то же время в МИД призвали Россию к неукоснительному выполнению взятых на себя обязательств в рамках Минских договоренностей, в частности, выполнению Россией положений п.4 Минского протокола от 5 сентября 2014 года по обеспечению постоянного мониторинга и верификации со стороны ОБСЕ на временно неконтролируемом участке украинско-российской государственной границы, а также созданию зоны безопасности вдоль границы с Россией, что является критически важным для деэскалации ситуации и мирного урегулирования на Донбассе.