В Молдове вынесли приговоры восьмерым лицам за участие в войне на Донбассе

Еще 25 граждан Молдовы находящихся в международном розыске в связи с конфликтом на востоке Украины.

Восемь граждан Молдовы получили тюремные приговоры за то, что они воевали на стороне пророссийских боевиков в конфликте на востоке Украины.

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Об этом объявил Генеральный прокурор Молдовы Эдуард Гарунжен, передает Голос Америки. Выступая в парламенте, Гарунжен сказал, что граждане Молдовы, которые работают в России часто рискуют быть втянутыми в конфликт, который уже унес жизни более 10 тыс. людей, начиная с 2014 года.

«Когда братья, отцы, мужья, едут работать в восточные страны и их нанимают в военные группы, иногда они гибнут там, а иногда они возвращаются домой, однако их руки – в крови», - сказал он.

Осужденные получили различные тюремные сроки. Еще 25 граждан Молдовы находящихся в международном розыске в связи с конфликтом на востоке Украины, заявил он.

Отношения между Молдовой и Россией являются напряженными после высылки дипломатов в прошлом году. Источники Reuters в то время сообщали, что эта высылка частично связана с попытками Москвы нанимать боевиков в Молдове для участия в конфликте в Украине.