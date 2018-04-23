На Донбассе боевики 30 раз обстреляли силы АТО из пулеметов и гранатометов

Вследствие вражеских обстрелов ни один украинский воин не пострадал, боевики продолжают нарушать Минские соглашения, применяя запрещенное оружие.

За минувшие сутки боевики российско-оккупационных войск осуществили 30 обстрелов позиций сил АТО.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook. В частности, на Луганском направлении из запрещенных 120 мм минометов боевики вели огонь по укреплениям вблизи Новгородского и Луганского.

"Кроме этого, под Новогородским, Новоселовкой и Троицким оккупанты применили 82 мм минометы, гранатометы разных систем – в районе Троицкого, Луганского и Новоселовки, крупнокалиберные пулеметы – по защитникам Луганского и Троицкого, а вооружение БМП и стрелковое оружие – по украинским позициям под Новгородским", - говорится в сообщении.

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На Донецком направлении из 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь по укреплениям вблизи Талаковки. "Также гранатометы различных систем и стрелковое оружие оккупанты применили по защитникам Авдеевки, Шахты «Бутовка», Марьинки и Водяного, крупнокалиберные пулеметы – под Павлополем, Гнутово, Красногоровкою и Широкино, а стрелковое оружие – недалеко от Каменки. Кроме этого, по украинским позициям в районе Павлополя и Новотроицкого – велся снайперский огонь. Вследствие вражеских обстрелов ни один украинский воин не пострадал", - добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что боевики обстреляли из танка позиции АТО вблизи КПВВ «Гнутово», где находились гражданские. Обстрел длился около 40 минут.