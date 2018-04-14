Затопление боевиками шахты, где был взорван ядерный снаряд, грозит отравлением воды - Госдеп

США призывают Россию и подконтрольных ей боевиков действовать ответственно.

Намерение боевиков затопить шахту "Юнком" под Донецком грозит отравлением питьевой воды в регионе из-за радиации, которая осталась в ней.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Хизер Нойерт, передает УП.

США призывают Россию и подконтрольных ей боевиков действовать ответственно.

"Планы российских боевиков затопить заброшенную угольную шахту "Юнком" - место проведения ядерного испытания в СССР в 1979 году - могут угрожать питьевой воде тысяч украинцев в находящейся под контролем России восточной Украине. Мы настоятельно призываем Россию и подконтрольные ей органы действовать ответственно", - подчеркивается в заявлении.

Ранее наблюдатели СММ ОБСЕ сообщили, что боевики намерены затопить шахту Юнком в населенном пункте Бунге, в 43 километрах от временно оккупированного Донецка.