Миссия ОБСЕ за сутки зафиксировала 330 взрывов в Донецкой области

В Луганской области наблюдалось относительное затишье, отметили в миссии.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за сутки зафиксировали 330 взрывов в Донецкой области.

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Об этом сообщает миссия в своем отчете за период с 19:30 25 марта по 19:30 26 марта, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущими сутками (зафиксировав, среди прочего, примерно 330 взрывов против, ориентировочно, 220)", - говорится в отчете.

В частности, в Донецкой области нарушения были зафиксированы в районе Донецкой фильтровальной станции, Авдеевки, Горловки, Светлодарска, Лебединского, Пищевика, сел Заиченко и Роза.

При этом в Луганской области миссия зафиксировала больше нарушений режима прекращения огня, но без взрывов, по сравнению с предыдущими сутками, когда не было зафиксировано вообще ни одного нарушения.

Как сообщал УНИАН, сегодня первый заместитель руководителя СММ Александр Хуг заявил, что в период с начала 2018 года и по 23 марта было зафиксировано более 10 тыс. случаев нарушения перемирия на Донбассе.