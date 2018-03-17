Порошенко наградил военнослужащих в зоне АТО (фото)

Семеро военных награждены орденом Богдана Хмельницкого и пятеро - медалью «За военную службу Украине».

Президент Петр Порошенко наградил украинских воинов, которые сдерживают российскую агрессию на востоке Украины.

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Как сообщает пресс-служба главы государства, Порошенко вручил награды воинам во время поездки в Донецкую и Луганскую области, где он, в частности, посетил передовые позиции Вооруженных сил Украины и пообщался с военнослужащими.

«За личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге Верховным главнокомандующим ВСУ были награждены 12 военнослужащих», - говорится в сообщении.

Отмечается, что семеро из них награждены орденом Богдана Хмельницкого и пятеро - медалью «За военную службу Украине».