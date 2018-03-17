Порошенко наградил военнослужащих в зоне АТО (фото)

17:57, 17 марта 2018
Война
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Пресс-служба президента

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Как сообщает пресс-служба главы государства, Порошенко вручил награды воинам во время поездки в Донецкую и Луганскую области, где он, в частности, посетил передовые позиции Вооруженных сил Украины и пообщался с военнослужащими.

«За личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге Верховным главнокомандующим ВСУ были награждены 12 военнослужащих», - говорится в сообщении.

Отмечается, что семеро из них награждены орденом Богдана Хмельницкого и пятеро - медалью «За военную службу Украине».

посетил передовые позиции Вооруженных сил Украины и пообщался с военнослужащими \ Пресс-служба президента
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Теги: #АТО#награды#Петр Порошенко