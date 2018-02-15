Появились шокирующие подробности расстрела морпехов сослуживцами под Широкино

Задержанные говорят об издевательствах в виде постоянных придирок.

Четырех военнослужащих Вооруженных сил Украины застрелили спящими сослуживцы под Широкино из-за возможных систематических издевательств.

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на источник в военном гарнизоне Мариуполя.

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"Задержанные говорят об издевательствах в виде постоянных придирок и чрезмерной нагрузки по службе. Как было на самом деле, думаю, установим", - сообщили в гарнизоне.

Отмечается, что военных убили спящими с контрольными выстрелами в голову, а позже пытались поджечь помещение для детонирования боеприпасов для сокрытия следов преступления.

Ранее в штабе АТО сообщили о гибели украинских морпехов, тела которых были найдены в месте проживания.

Позже СМИ сообщили, что в 36 бригаде морской пехоты ВМС ВС Украины вчера произошло ЧП — два бойца бригады расстреляли четверых своих сослуживцев. Военнослужащие употребляли алкоголь, после чего начали стрелять.

В Генеральной прокуратуре подтвердили убийство четырех морских пехотинцев вблизи Широкино.

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После основательного исследования полученных доказательств установлена причастность к убийству двух сослуживцев погибших, задержанных в порядке ст. 208 УПК Украины. С участием их защитников проведены следственные эксперименты, а также их допросы, в ходе которых последние дали признательные показания об обстоятельствах данного убийства, совершенного на почве неуставных отношений прохождения воинской службы.

С задержанными проводятся другие неотложные следственные действия, готовится сообщение о подозрении по п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 УК (умышленное убийство двух или более лиц, совершенное по предварительному сговору).

Также назначены судебно-медицинские, химические, взрывотехнические, баллистические, иммунологические, цитологические, медико-криминалистические, молекулярно-генетические экспертизы.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.