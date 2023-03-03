МиГ-31К - носитель гиперзвуковой ракеты Х-47М2 "Кинжал", которую наши средства ПВО не могут перехватить. Из-за этого тревога объявлена по всем областям Украины.

Обновлено 10:55. Отбой воздушной тревоги по областям.

В пятницу, 3 марта, по всей материковой Украине объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствует карта alerts.in.ua.

Как сообщают мониторинговые сайты, причина тревоги - взлет вражеской авиации. Отмечается, что в небо поднялся МиГ-31К. Напомним, МиГ-31К может переносить ракеты "Кинжал". Наша ПВО не может перехватить эти ракеты, поэтому при каждом взлете воздушная тревога объявляется по всей Украине.

Видео дня

В то же время КОВА предупреждает о возможных звуках взрывов на Киевщине. Сегодня, 3 марта, на территории Вышгородского района будут уничтожать взрывоопасные предметы.

Карта воздушных тревог в Украине 3 марта по состоянию на 09: 20

Атака "Шахедами" 1 марта

В ночь на 1 марта Россия атаковала тыловую инфраструктуру Украины дронами-камикадзе иранского производства. Всего было выпущено четыре аппарата – все они были сбиты бойцами украинской противовоздушной обороны.

Также украинские силы ППО в среду, 1 марта, сбили над Киевской областью российский беспилотник.

Вас также могут заинтересовать новости: