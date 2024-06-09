На этом острове проходили съемки одной из частей "Бондианы".

Туристам, которые любят природу и уединение, непременно стоит обратить внимание на одно из скрытых сокровищ Фарерских островов – Кальсой.

Расположенный на северо-востоке архипелага, этот отдаленный остров может похвастаться огромными скалистыми горами и крутыми обрывами. Суровое очарование природы Кальсоя даже привлекло внимание Голливуда, став местом съемок логова злодея для фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать".

Уединенность острова придает ему дополнительную привлекательность, ведь здесь нет ни мостов, ни туннелей, ни дамб, соединяющих его с материком. Добраться до Кальсоя можно только на лодке, паромы отправляются несколько раз в день из Клаксвика, второго по величине города Фарерских островов.

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Чем заняться на острове

Туристы могут исследовать небольшие деревни, такие как Хусар, старейшее поселение острова, с его причудливыми деревянными домиками и старинной церковью.

Кальсой также может похвастаться 13 вершинами, две самые высокие из которых - Нестиндар (787 м) и Ботнстиндур (743 м). Среди природных чудес - маяк Каллур, расположенный на северной оконечности острова, откуда открываются захватывающие дух виды.

Калсой также является излюбленным местом размножения морских птиц. На острове обитает около 40 000 пар атлантических синиц, 5 000 пар европейских буревестников и 200 пар черных кайр, что делает его раем для любителей наблюдать за птицами.

Для тех, кто хочет остаться подольше, на острове есть отель Føroyar в одном из островных сел, Турсхавне.

Туристам на Калсое придется путешествовать по неосвещенным туннелям и крутым узким тропам, но, по многочисленным отзывам людей, побывавших на острове, захватывающие дух пейзажи и спокойная атмосфера делают это путешествие достойным того, чтобы его совершить.

Ранее УНИАН рассказывал о "скрытых жемчужинах" среди европейских курортов на лето, где нет адской жары и толпы туристов.

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