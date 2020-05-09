«Шастать» законно: где украинцам можно отдыхать с 11 мая

На внеочередном заседании 4 мая Кабинет министров Украины принял решение снять ряд ограничений, введенных в стране в середине марта из-за пандемии коронавируса. Фактически это первое реальное послабление карантина почти за два месяца. За это время украинцы порядком подустали от «обязаловки» безвылазно сидеть дома, когда даже выйти пройтись в парке официально запрещено. И это отчетливо видно в последние неделю-две, достаточно выйти на улицу. Несмотря на запреты, украинцы уже массово гуляют по улицам, особо отчаянные – без масок и соблюдения социальной дистанции. Еще бы, обидно же просидеть взаперти лучшие месяцы года, когда все кругом цветет, зеленеет, птички поют, солнышко греет, да еще и выходных лишних столько!

В какой-то мере расслабляет сравнительно стабильная динамика заболеваемости. Пока СМИ вовсю трубят, как в соседней России за день заболевает по десять тысяч человек, а в США вообще десятки тысяч, в Украине стабильно добавляется по полтысячи (а то и меньше), инфицированных COVID-19 за сутки. По логике рядового украинца: тот кошмар с тысячами смертей, которым нас пугали два месяца, так и не наступил, почему нужно сидеть дома?

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Потому многие украинцы уже давненько «забили» на карантин. В том же Киеве по направлению в центр огромные пробки, а в самом центре – толпы людей на улицах, и далеко не все из них приехали туда по работе. В спальных районах ситуация не лучше: из-за плотной застройки и закрытия просторных парков, люди толпами гуляют вдоль придомовых территорий. Полиция в свою очередь уже тоже особо не реагирует на массовые нарушения карантина, лишь для показухи выпуская патрули в праздничные дни.

Апогеем стали выходные 1-2 мая, когда жители столицы массово ринулись в официально закрытый дендропарк под Киевом любоваться тюльпанами. Вся абсурдность ситуации в том, что утром 1 мая парк сообщал у себя в соцсетях, что они сейчас не принимают гостей, но в тот же день брали плату за вход с тех, кто приехал. То есть тут уже не скажешь, что парк был закрыт, а народ сам прорвался.

Да и власти ряда украинских городов тоже не выдержали, ослабив карантин на своей территории, не дожидаясь официального решения Кабмина. Чего только стоит история с Черкассами, где с 1 мая горисполком разрешил работать части непродовольственных магазинов, мастерским, парикмахерским, рынкам и даже летним площадкам ресторанов, а людям открыли доступ в парки и скверы. Украинские власти, во главе с президентом Владимиром Зеленским, бурно отреагировали на такое самоуправство, пригрозив мэру города ответственностью.

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В добавок еще эти новости из-за границы, как в европейских странах, где карантин ввели не намного раньше, чем у нас, уже постепенно ослабляют ограничения. Словом, анархичный по своей натуре украинский народ порядком подустал, держать его дома становилось все сложнее, а градус напряжения бизнеса неустанно накалялся. Так что сразу после прохождения первой «партии» майских праздников украинские власти анонсировали ослабление карантина. В итоге с 11 мая украинцы смогут, как любит говорить мэр Киева Виталий Кличко, «шастать» абсолютно законно, однако с соблюдением правил. Итак, обо всем по порядку.

Сами ослабления вводились довольно сумбурно, собственно, да и сам карантин аналогично вводился. Кабмин-то объявил о смягчении карантина еще 4 мая, по сути за неделю до его вступления в силу. Однако, собственно, как реализовать – никто не сообщил. Окрыленный надеждой на возобновление работы бизнес замер в ожидании, толком не зная, попадут ли они в категорию тех, кому можно открыться, а также какие меры им стоит предпринять, чтобы открыться.

Так, по состоянию на 6 мая в крупных столичных обустроенных парковых зонах еще не могли ответить, смогут ли они открыться с 11 мая. Например, в развлекательном парке «Киевская Русь» УНИАН.Туризм ответили, что очень надеются открыться, но окончательно все сможет прояснить постановление Кабмина, а также нормативные акты столичных властей. Аналогичный ответ поступил и от администрации ВДНХ.

Долгожданное постановление Кабмина было опубликовано вечером в четверг, 7 мая, и, по сути, у парков, музеев и ресторанов есть пятница и два выходных дня, чтобы подготовиться к открытию. Успеют ли все желающие сделать это до 11 мая, пока не ясно. УНИАН.Туризм разобрался, что же разрешает Кабмин бизнесу и украинцам со следующей недели.

С 11 марта в Украине можно будет ходить на прогулки в парки

Пожалуй, главное послабление, которое действительно затронет досуг простого украинца – разрешение ходить на прогулки в парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны, а также посещать детские и спортивные площадки.

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Кроме того, теперь разрешается использование рекреационных зон для индивидуальных пробежек и занятий спортом при соблюдении должной социальной дистанции и правил, установленных администрацией.

И если с открытыми для свободного посещения парковыми зонами все ясно, то в случае с учреждениями с регулируемым платным входом, вероятно, решение об открытие будет приниматься индивидуально собственниками по согласованию с городскими властями. Потому откроются ли ботанические сады, дендропарки или ландшафтные парки, как то же «Спивоче поле», мы, вероятно, узнаем непосредственно 11 мая.

Правила посещения парков с 11 мая

Во время посещения парков и зон отдыха украинцы должны будут соблюдать определенные правила, а администрация – обеспечить соблюдение санитарных норм. Так, в парках и скверах администрация обязана будет разместить на территории и при входе в зоны отдыха правила их посещения, а также обеспечить работу туалетов на своей территории, наличие жидкого мыла, антисептиков, и их регулярную уборку/дезинфекцию.

При этом стоит понимать, что посещение зон отдыха будет происходить по «сокращенной» программе: никаких организованных мероприятий, аттракционов и развлечений. Будут ли работать киоски с едой и напитками, а также летние площадки – пока неизвестно. Но мы бы поначалу не сильно б надеялись на это, а советовали бы прихватить перекус с собой, если идете в парк надолго.

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В то же время посетители имеют право пользоваться зонами отдыха только с соблюдением индивидуальных мер профилактики: сохранение дистанции 1,5 метра, масочный режим, регулярная дезинфекция рук. Также при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность.

Перемещаться в парках можно в одиночку или группами не более двух человек, не считая детей. Как и раньше, дети до 14 лет не могут находиться на улице без сопровождения взрослых.

Можно ли на шашлыки и пикники с 11 мая

Такие милые украинскому сердцу шашлыки в постановлениях об ослаблениях не упоминаются. Однако исходя из того, что собираться можно все еще группами не более двух человек, понятное дело, собраться толпой на пикник не получится. Максимум вдвоем, плюс дети на семейные посиделки в узком кругу.

Можно ли будет ходить на пляжи с 11 мая

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Кабмин разрешает открытие прибрежных зон отдыха с 11 мая. Однако по ним власти на местах, скорее всего, будут принимать решения отдельно. Например, еще 5 мая мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пляжи в столице открывать не планируют.

В то же время на главном морском курорте Украины Одессе народ массово посещает пляжи и сейчас, а мэр города Геннадий Труханов утверждает, что в постановлении Кабмина ничего нет о пляжах (хотя по логике они как раз являются прибрежной зоной), а потому город их запрещать не будет.

В целом, как отмечает корреспондент УНИАН в Одессе, в приморских регионах на юге Украины пляжи особо не перекрывались, ведь контролировать такую большую береговую зону все равно сложно.

11 мая откроются летние площадки кафе и ресторанов

На первом этапе ослабления карантина в Украине разрешается работа киосков с едой и напитками навынос, причем начал этот пункт действовать еще с 5 мая. Например, в столице постепенно начинают открываться ларьки с кофе и фастфудом. Впрочем, употреблять эти продукты нельзя непосредственно возле места покупки. Вот вам и идея для пикника: купили шаурму или бургер с кофе в киоске навынос, расстелили на полянке пледик на безопасном расстоянии и наслаждаетесь.

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Также с 11 мая в Украине разрешается работа летних площадках под открытым небом. При этом заведение, которое должно быть официально зарегистрированным как субъект предоставления услуг общественного питания, должно обеспечить соблюдение соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий, а также соблюдение расстояния не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами, а за одним столом можно усадить не более двух клиентов (не считая детей). Посетители при этом обязаны сидеть в заведении в масках или респираторах, кроме времени приема пищи.

Полезный совет от УНИАН.Туризм: если вы решите посетить любимый ресторан с 11 мая, лучше предварительно позвоните в выбранное заведение и уточните условия посещения. Вероятно, в условиях ограничений на количество посетителей, многие рестораны будут работать по предварительной брони.

С 11 мая в Украине можно посещать музеи и заповедники

Один из самых спорных пунктов, поставивший в тупик как сами учреждения, так и посетителей – разрешение деятельности музеев, музеев под открытым небом и историко-культурных заповедников с 11 мая. Многие подобные учреждения просто не знали, подпадают ли они под это категорию, и что им нужно сделать для открытия, а потому тянули с ответом, начнут ли они работу. Тем более учитывая тот факт, что большинство сотрудников музеев в Украине старше 60 лет, то есть находятся в группе риска.

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Итак, согласно постановлению Кабмина, вышеупомянутые учреждения могут принимать посетителей по решению собственника (органов управления) при условии обеспечения средствами индивидуальной защиты персонала (защита лица, глаз, рук) и посетителей (респираторы или маски, в том числе изготовленные самостоятельно).

Как и в случае с ресторанами, советуем перед поездкой в то или иное учреждение предварительно изучить, будет ли оно работать и при каких условиях.

Как сообщает корреспондент УНИАН в Запорожье, в Запорожской области с 11 мая люди получат доступ ко всем местам массового отдыха. В самом Запорожье можно будет без проблем посещать остров Хортицу, плавни и Волну (самые популярные среди горожан зоны для пикника на берегу Днепра). Также снимут своеобразные блокпосты на въездах на морские косы в Бердянске и Кирилловке. Накануне майских праздников въезды на эти объекты еще были перекрыты, там также дежурили полицейские, дабы не пускать любителей шашлыков на побережье. Без проблем можно будет проехать в заповедник «Каменные могилы». Единственное требование – соблюдение масочного режима.

Как сказали УНИАН в ГУНП в Запорожской области, полицейские патрули на всех этих объектах «ослабят», но не снимут – стражи порядка по-прежнему будут контролировать, чтобы люди соблюдали масочный режим, не жгли костры и не «буянили». При этом в полиции не исключают, что к Троице (8 июня) будет задействовано больше сотрудников для охраны общественного порядка в местах массового отдыха.

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А вот в западных областях пока не спешат делиться информацией, готовы ли они открываться. Так, как отмечает корреспондент УНИАН в Ужгороде, в области взяли паузу: пока нет официальных распоряжений и приказов, никто ничего не открывает. Например, Долина нарциссов официально закрыта, нацпарк «Синевир» на связь не выходит, а термальные объекты (например, в Косино) и парк в «Воеводино» ждут официального разрешения об открытии.

В тоже время туристический комплекс «Буковель» пока закрыт - там ориентируются на дату 22 мая, если правительство примет такое решение. Туристический бум ожидают летом: уже сейчас забронировано более 20% мест в отелях комплекса. Для детей традиционно будет действовать «Артек-Буковель», сообщили УНИАН в пресс-службе Буковеля.

С 11 мая в Украине можно посещать только автокинотеатры

Кинотеатры, театры, концертные залы, клубы и прочие массовые развлекательные учреждения не смогут открыться с 11 мая. Исключение – довольно непривычное для украинцев развлечение – автокинотеатры. Работают они по такому принципу: подъезжаете на машине, платите за «въездной» билет и наслаждаетесь кино на большом экране из собственного авто. Правда, в Украине таких кинотеатров не так много, как, например, в той же Германии, где в период карантина туда перенесли не только кино, но и концерты, и проповеди.

Так, в Киеве кино из машины можно посмотреть в «Кинодроме» на территории киностудии Довженко. Причем работать они начали, не дожидаясь 11 мая. В день показывают один-два фильма после наступления темноты. Билеты для одного авто, в котором может быть два человека и покидать которое во время сеанса нельзя, стоят 150 гривень. Покупать их можно только онлайн, мини-бары на территории сейчас не работают. В репертуаре – фильмы, которые успели выйти в прокат до карантина, когда начались массово отменяться премьеры. А вот Автокино на территории МВЦ на Левобережке до 11 мая закрыт, но, возможно, откроется после.

Также в Украине запускается сеть автомобильных кинотеатров Kinolife. Пока что они работают в Одессе и Сумах, но скоро планируется открытие в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Мариуполе.

Будет ли работать общественный транспорт с 11 мая

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Несмотря на то, что с 11 мая у украинцев появляется чуточку больше возможностей для карантинного досуга вне дома, далеко не все смогут вкусить эти радости жизни. Ведь общественный транспорт, а также междугороднее сообщение, в Украине остаются недоступными как минимум до 22 мая. Следовательно, если вы не являетесь счастливыми обладателем машины или хотя бы велосипеда, слишком далеко от дома вы все равно не выберетесь - во все эти парки, леса, рестораны, музеи, заповедники и так далее.

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Украина вслед за другими странами постепенно ослабляет карантин, и на этой волне украинцы, которые и в самую жесткую фазу ограничений, активно гуляли на улице, могут вообще пуститься во все тяжкие. Однако не стоит терять голову, коронавирус еще никуда не делся: соблюдаем меры безопасности, держим дистанцию, носим масочки, не устраиваем массовые посиделки, и тогда, возможно, в обозримом будущем мы сможем снова путешествовать! Берегите себя и окружающих!

Марина Григоренко

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