На свой страх и риск: готовимся к поездке на «майские» в условиях карантина

Если вы из тех, кто решил не поддаваться всеобщей панике и истерике, а с надеждой смотрите в будущее, то наверняка даже в условиях всеукраинского карантина подумываете над тем, куда бы отправиться отдыхать на майские праздники, ну или на лето. Все же карантин в стране не будет длиться вечно (мы очень на это надеемся). Тем более, чем еще заняться дома, как не изучением потенциальных мест для отдыха в будущем? Разумеется, определенный риск есть – вдруг карантинные мероприятия затянутся дольше, чем ожидалось – но ведь лучше подготовиться, чем упустить момент, не так ли?

Что можно подготовить уже сейчас на майские праздники

Итак, какие направления лучше выбрать? Разумеется, в первую очередь лучше сосредоточиться на отдыхе в Украине. Ведь тот же ЕС на целый месяц ввел запрет на въезд для граждан третьих стран, и нет гарантии, что эти меры не продлятся дольше. В то же время карантинные мероприятия в Украине предусматривает ограничение на передвижение по стране общественным транспортом – поездами, автобусами, самолетами. Поскольку пока неизвестно, сколько такой запрет продлится, заняться покупкой билетов сейчас нельзя. На сайте той же «Укрзализныце», например, просто не выдают на продажу билеты на ближайшие 45 суток.

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При этом на своем автотранспорте по-прежнему можно переезжать. Мы, конечно же, не призываем вас отправляться в поездки сейчас во время карантина, лучше пересидите дома. Но однозначно, когда ограничения отменятся, те, у кого есть свои машины, окажутся в выигрыше, ведь они смогут отправиться на отдых даже в случае повышенного ажиотажа на билеты на поезда-автобусы.

А вот о чем можно позаботиться уже сейчас – так это жилье. На популярных сайтах по бронированию жилья для туристов сейчас открыты все доступные предложения, в том числе на начало мая. Местные отели/апартаменты пока что не успели взвентить цены, хотя нужно быть готовым, что по мере роста ажиотажа на отдых в Украине (все же у многих заграница может сорваться), они могут традиционно воспользоваться ситуацией и поднять цены. Это еще один аргумент в пользу того, чтоб предварительно забронировать жилье уже сейчас.

Только вот вам наш совет: бронируйте жилье без предоплаты, с возможностью бесплатной отмены бронирования. Это может быть чуть дороже, чем с оплатой наперед, но зато в случае смены планов вы ничего не потеряете.

Куда поехать по Украине на майские

Пожалуй, одним из самых перспективных видов отдыха в пост-коронавирусных условиях станет «зеленый» туризм, то есть поездки поближе к природе, подальше от цивилизации. Один из вариантов – отправиться в Украинские Карпаты, где есть чем заняться в любое время года. Места там тоже достаточно, потому вам наверняка удастся избежать толп туристов, блуждая по горам и лесам.

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Украинские Карпаты, растянувшиеся на четыре области – Львовскую, Ивано-Франковскую, Закарпатскую и Черновицкую – действительно невероятно разнообразные. Здесь совершенно разные высоты и рельефы, а потому найдутся и крутые подъемы для туристов-экстремалов, и маршруты попроще для любителей более спокойного отдыха. Из наших предыдущих материалов вы уже могли узнать о том, как покорить Мистические Спицы – горы, где похоронен «карпатский Робин Гуд», Гуцульские Альпы – живописные Мармаросы на границе с Румынией. Также мы делились опытом похода на одну из самых сложных вершин Украины гору Поп Иван Черногорский, на вершине которой возвышается Белый слон – бывшая польская астрономическая обсерватория. Далее был подъем на четвертую по высоте гору Украинских Карпат – грозовой Петрос. Кроме того, мы рассказывали, как покорить самую высокую гору Украины – красавицу Говерлу. Далее была не очень большая, но гордая гора Пикуй – самая высокая географическая точка Львовской области на границе с Закарпатьем, а также гора Парашка – главная вершина Сколевских Бескидов. Не забыли мы и о маршрутах для легких походов по полонине Боржава, которая идеально подходит для новичков.

К слову, если вы захотите максимально изолироваться от людей на время своего отдыха в Карпатах, вот вам полезные советы о том, как выжить в трехдневном походе в горы с палаткой.

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Если же вы не готовы настолько отдаляться от цивилизации, советуем обратить внимание на более облагороженные районы Карпат. В первую очередь речь идет о Яремчанщине в Ивано-Франковской области, где традиционно к весенне-летнему сезону готовят немало дополнительных активностей для туристов. Например, май-июнь идеально подходят для сплавов по горным рекам (хотя в этом году с этим могут быть проблемы, поскольку зима была бесснежная и реки не успели полноценно наполнится водой). Но и без этого там есть чем заняться, о чем подробнее можно прочитать в нашем предыдущем материале.

Если же вы все же не готовы ехать в популярное среди украинцев Яремче, можно обратить внимание на другие поселки Ивано-Франковщины – например, Ворохту и Верховину. Также интересным будет посещение Днестровского каньона, протянувшегося через Ивано-Франковскую, Тернопольскую, Черновицкую и Хмельницкую области. Здесь можно и по реке в круиз отправиться, и сплав устроить, и птицами полюбоваться.

В Закарпатской области также есть подходящие небольшие поселки, где можно отлично отдохнуть. Там не будет больших толп туристов, зато будет где спокойно погулять, наслаждаясь природой, и куда поехать на экскурсию. В первую очередь речь идет о Пилипце и Воловце.

На Львовщину же можно отправиться поправить здоровье (и физическое, и психическое после всей этой паники) – на курорты Трускавец, Моршин или Сходница. Здесь вы и водичку попить сможете полезную, и процедуры пройти оздоровительные, и погулять где вокруг есть.

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Если же хотите еще поближе к цивилизации, то можно выбрать поездку выходного дня в города побольше. Вариантов много – и Дрогобыч на Львовщине, который вполне может стать достойной альтернативой переполненному Львову, и уютный Самбор, который пока еще не успели облюбовать туристы, и Каменец-Подольский на Хмельнитчине с его знаменитым замком, и Ужгород на Закарпатье, где можно содержательно провести целый уик-энд.

К слову, украинские замки – это отдельная история, достойная внимания. УНИАН.Туризм в своем время выпустил целую серию материалов о них, и сейчас пришло время заняться исследованием не далеких европейских замков, а наших родных, которые также хранят немало увлекательных историй и загадок: фортификации воинственной Хмельнитчины, мистической Львовщины, древней Ривненщины, средневекового Закарпатья, дворцовой Черниговщины, многогранной Тернопольщины, а также Луцка и Хотина.

Кардинально противоположный вариант – отправиться на юг поближе к морю, в нашем случае – Черному или Азовскому. Разумеется, в первую очередь на ум приходит Одесса. Но стоит понимать, что это и самый популярный «морской» город страны, где будет самый большой ажиотаж – отсюда и людей много, и цены приличные.

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Тем не менее, можно обратить внимание на курортные городки поменьше – Кирилловка, Бердянск, Черноморск, Лазурное, Железный порт, Затока, Каролино-Бугаз, Очаков. Конечно, стоит понимать, что, увы, отечественный морской отдых довольно суров и беспощаден, но трудные времена требуют жертв. Если хотите, чтоб было максимально дико и поменьше людей – советуем обратить внимание на курорт Росейка в Одесской области или же Кинбурнскую косу в Николаевской области.

Отдельным пунктом стоит Херсонщина, которая уже который год после аннексии Крыма пытается занять вакантное место главного летнего курортного региона. Здесь все еще есть определенные проблемы с инфраструктурой и качеством обслуживания, но и достойные внимания места также есть. В первую очередь это уникальный природный заповедник Аскания-Нова, где можно в естественной среде обитания увидеть зебр, бизонов, муфлонов, антилоп, ланей, коней Пржевальского и других копытных, а также почти 300 различных видов птиц и уникальную растительность. А еще необитаемый остров Джарылгач, Арабатская стрелка, Новая Каховка… Словом, выбрать есть из чего.

Еще один отличный весенний вариант отдыха на Левобережье Украины – посетить остров Хортица в Запорожской области. Как раз в мае этот национальный заповедник покрывается свежей растительностью и уникальными полевыми травами, потому это лучше время, чтобы поехать сюда. Тем более, что помимо природы здесь также есть что посмотреть – в первую очередь это комплекс «Запорожская Сечь» и Музей истории запорожского казачества, а в более теплое время еще и поплавать можно на здешнем пляже.

Если же не хотите рисковать забираться далеко, а хотите быть поближе к Киеву, у нас для вас также есть несколько вариантов. Самый простой способ – устроить себе кратковременную экскурсию из города, чтобы утром выехать, а вечером вернуться домой. Вариантов здесь уйма, начиная от организованных экскурсий и заканчивая самостоятельными выездами. Букский каньон в Черкасской области, Коростышевский каньон на Житомирщине, парк природы «Беремицкое» на Черниговщине, Дендрологический парк «Александрия» в Белой Церкви на Киевщине, дендропарк «Софиевка» в Умани, Киевское и Каневское водохранилище – это лишь несколько идей для поездки на один день из столицы.

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Кроме того, на Киевщине сейчас большую популярность приобретают загородные СПА-отели. Благо, вариантов под Киевом для этого предостаточно – на любой вкус и бюджет. Ну как на любой бюджет, разумеется, не стоит быть наивными – столица есть столица, и цены здесь будут все же повыше, чем в среднем по Украине. И чем они будут выше, тем больше услуг вам предложат. Так, цены на стандартные номера в пригородных СПА-отелях или спортивных клубах стартуют примерно от 1 тысячи гривень за ночь, а за отдых с полным набором СПА-процедур запросят не менее 3 тысяч гривень с человека в сутки. Территориально они расположены в таких городах-поселках как Ирпень, Буча, Вишенки, Глебовка, Гатное, Гостомель, Конча-Заспа, Ворзель, а также в коттеджных поселках вдоль пригородных трасс недалеко от Киева.

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Пандемия коронавируса и последовавший за ней глобальный карантин, безусловно, подпортили нервов украинским туристам, которые уже успели построить себе грандиозные планы на «майские» и на лето, но в нынешних условиях вынуждены от чего-то отказаться. Разумеется, можно страдать дома, предвкушая унылый отпуск на диване, а можно оперативно переиграть свои планы, чтоб успеть получить хоть какой-то отдых, доступный на сегодняшний день. Возможно, это будет чуть не то, что вы планировали, но оно также может подарить вам новые необычные впечатления. Главное – настрой.

Берегите себя и помните: карантин – это не навсегда. Рано или поздно все наладится, и мы все с вами снова сможем отправиться в увлекательные поездки!

Марина Григоренко

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