Forbes: Киев в списке недооцененных туристами столиц

Издание называет украинскую столицу "матерью восточной славянской цивилизации" и советует посетить киевские монастыри.

Ищете интересное направление для путешествия, но чтобы там было поменьше туристов? К счастью существует довольно много увлекательных городов, которые упорно не вносят в списки обязательных для посещения. В то время, как жалобы на "туристические нашествия" продолжают расти в главных мировых направлениях, вряд ли можно подобрать лучшее время для поездки в города, которые до сих пор остаются вне поля зрения.

Об этом пишет Forbes, перечисляя ряд столиц, неперегруженных вниманием путешественников, но при этом достойных внимания. Столица Украины тоже в этом списке. Издание отмечает, что Киев часто называют "городом золотых куполов". Украинскую столицу в статье называют "матерью восточной славянской цивилизации".

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"В этом недооцененном городе можно счастливо гулять часами без страха, что придется сражаться с другими туристами за пространство. Нельзя пропускать чрезвычайный Михайловский златоверхий монастырь, названный в честь святого-покровителя Киева. Город богат на невероятную архитектуру, живописные церкви и аутентичные украинские закусочные. Ни с чем не сравнится построенная в 11 веке Киево-Печерская лавра, включенная в наследие ЮНЕСКО. Монастырь несколько часов будет держать вас в восторге от его разветвленной системы подземных ходов", - говорится в статье.

Также в список недооцененных столиц Forbes вошли канадская Оттава, хорватский Загреб, Сеул в Южной Корее, столица Словении Любляна и болгарская София.