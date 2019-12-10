Где встретить Новый 2020 год: смелые маршруты Украиной и Европой

Новый год недорого можно провести где угодно, когда у тебя есть рюкзак и желание. Однако потратить какую-то сумму все же придется.

Новый год – время новых знакомств, впечатлений и решений. Если вам надоели традиционные новогодние ночи с елкой и президентом на экране, тогда следующие туры – для вас.

Где провести Новый год недорого в Украине

Новый год можно недорого провести где угодно, когда у тебя есть рюкзак и желание. Однако потратить какую-то сумму все же придется.

Чернобыль

В зоне отчуждения провести Новый 2020 год на самом деле является чем-то крайне невероятным. Однако куча впечатлений и размышлений гарантированы. Поездка у туроператоров в среднем стартует от 600 гривень и будет зависеть от количества туристов на один маршрут. Гиды предлагают совершенно безопасный маршрут, включающий: экскурсии, страховку и ланч. В то же время об опасных зданиях туристов будут предупреждать заранее.

Закарпатье

Недорого отпраздновать Новый год можно и в Закарпатье. Но речь не только о заснеженных горах и комфортных курортах, но и о замке Шенборна в Мукачево – настоящей австрийской жемчужине на западе страны, выполненной в неоромантическом стиле.

Локация особенно понравится фотографам и активным пользователям Instagram (поверьте, там есть что пофотографировать).

Стоимость проживания – от 500 гривень в санатории возле замка.

Замок Радомысль

Житомирщина тоже предлагает свой новогодний тур на Новый год. В частности – посещение одного из старейших замков области Радомысль. Встретить 2020 год можно в каменном зале здания. За номер в ближайшем отеле придется выложить 4 тысячи гривень за ночь. Но можно поискать и более дешевые варианты.

Тур во Львов

Новый год во Львове вскоре станет традицией многих украинцев. Город привлекает туристической инфраструктурой, собственным колоритом и архитектурой. Однако, если вам удастся достать билет на поезд до города Льва, готовьтесь выложить немало денег на проживание и посещение музеев.

Пещеры на Тернопольщине

Пещера Млынка на Тернопольщине станет настоящим открытием для тех, кто устал от традиционного новогоднего стола или популярных туристических городов. Вечером возле нее собираются любители экстрима. Они получают экипировку и спускаются внутрь, где и проводят Новый год. Все это бесплатно.

Туры на Новый год: куда поехать в Европу

Благодаря безвизу украинцы теперь имеют возможность посетить кучу стран, иногда очень дешево (если вам повезло, и вы приобрели билет на SkyUp со скидкой). Любителям активного отдыха посвящается.

Чехия

Чехия – одна из ближайших стран, поэтому поездка туда и обратно у вас не займет много времени. Кроме того, в Украине немало туроператоров, которые предложат вам путешествие «под ключ». На Новый год чешская столица Прага всегда украшена праздничной иллюминацией, а в центре города вы сможете найти гидов, которые организуют небольшие экскурсии ночной столицей «жуткими местами». Из Киева в Прагу 31 декабря можно добраться самолетом за 3-4 тысячи гривень.

Грузия

В Грузии Новый год встречают с большим размахом. Рестораны готовятся, кажется, за несколько месяцев до праздников. Если вы выбрали Грузию – немедленно отправляйтесь в рестораны национальной кухни. Многие туристы выбирают курорты Гудаури или Бакуриани. Самолетом из Киева до Тбилиси – от 3 тысяч гривень.

Франция

Если Новый год вы будете отмечать в Париже, то немедленно бегите в Диснейленд. Ежегодно там устраивают специальные рождественские парады. Но и новогодняя программа длится немало – с начала ноября до окончания каникул в январе. Цена входа для детей – 60-100 евро, для взрослого – 80-107 евро.

Великобритания

Для ценителей серии книг о Гарри Поттере Великобритания предлагает что-то очень особенное. Если вы будете в Лондоне, обязательно посетите страну чудес (Wonderland London) в Гайд-парке. Туристы могут совершенно бесплатно пройтись маршрутами любимых героев (в помощь Google Maps).