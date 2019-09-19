В Милане открылся магазин с голыми продавцами
12:33, 19 сентября 2019Куда податься
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Магазин был создан для рекламы нового сезона реалити-шоу «Голые и напуганные».
В магазине можно найти такие предметы, как факелы и тропические листья, чтобы прикрыться / inshe.tv
В Милане открылся магазин, где работают исключительно голые продавцы. Магазин расположен по адресу Corso di Porta Ticinese 62 и был создан для рекламы нового сезона реалити-шоу «Голые и напуганные».
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В продаже в магазине можно найти такие предметы, как факелы и тропические листья, чтобы прикрыться, и все, что нужно, чтобы выжить в экстремальных условиях, подобно героям реалити-шоу «Голые и напуганные». Вход в магазин по понятным причинам разрешен только совершеннолетним.
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