Без повара и официанта не пустили: украинец рассказал о восхождении на Килиманджаро

Килиманджаро — это национальный парк. Сюда не пускают без гида и команды сопровождения.

Спящий вулкан Килиманджаро можно наблюдать из иллюминатора самолета, из окна автобуса - где бы вы ни были, в этой части Танзании он виднеется отовсюду.

Высочайшая гора Африки стоит особняком и сочетает вещи, несочетаемые для африканского континента, — яркое палящее солнце, жару и снег. Гиды говорят, что снежная шапка постепенно тает и через двадцать-тридцать лет исчезнет совсем, но пока, поднявшись на вершину, ее можно созерцать во всем великолепии. Об этом рассказал НВ украинец Валейрий Дорожкин, который побывал на высочайшей вершине Африканского континента.

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По сравнению с другими главными вершинами планеты Килиманджаро — гора небольшая и недотягивает даже до шеститысячника — ее рост всего 5.895 м. И тем не менее ее величие впечатляет. Город Моши, лежащий у подножия, расположен на высоте 830 м над уровнем моря — то есть на 5 км ниже. И вечером, когда штурмующие Килиманджаро альпинисты располагаются на отдых в лагере Барафу, можно подойти к отвесному краю и из арктической зоны с пятиградусным морозом увидеть огни маленького городка с экваториальным климатом и температурой +25 С.

Туристическая индустрия Танзании предлагает шесть маршрутов на гору. Различаются они по уровню сложности, количеству дней, которое займет подъем, и требованиями к подготовке.

Например, маршрут Марангу, известный как Coca-Cola route, имеет длину 64 км, но пробегается за четыре-пять дней, тогда как самый сложный маршрут, Умбве, почти вдвое короче — 37 км, а для прохождения требует неделю.

Килиманджаро — это национальный парк. Сюда не пускают без гида и команды сопровождения. К украинской группе из четырех человек приписали двух гидов, повара, официанта и восемь носильщиков, так что в итоге коллектив вырос в четыре раза — до 16 человек.