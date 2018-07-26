Дворец и захватывающие пейзажи: путешествие в городок Ко на юге Швейцарии

Атмосфера в Ко почти утопическая: домики, словно сошедшие с открыток, аккуратные полянки и лужайки, две церкви с роскошными витражами.

Прекрасным местом для путешествия станет городок Ко на юге Швейцарии. Именно дворец Caux Palace вдохновил создателей Белоснежки и семи гномов. Вокруг дворца вращается и вся жизнь городка, население которого — всего 200 с лишним человек.

Об этом пишет путешественница Аля Яцына в журнале "Новое время". Атмосфера в Ко почти утопическая: домики, словно сошедшие с открыток, аккуратные полянки и лужайки, две церкви с роскошными витражами. И уникальное чувство сплоченности и спокойной уверенности, царящее повсюду. А главное украшение и гордость Ко — тот самый дворец.

Он был построен в 1902 году: тогда как раз по-настоящему сформировался класс людей, располагающих достаточными средствами и свободным временем, чтобы путешествовать для удовольствия, а не только по делу. Первые десять лет были золотым временем. Во дворце Ко останавливался индийский махарадж, чьи апартаменты до сих пор показывают гостям как наиболее богато и изящно оформленные. Уже тогда здесь были скоростные лифты, лучшие технические решения, при этом сотни видов растений и невероятный вид с террасы — здесь хотелось остаться надолго.

Далеко не у всех местных жителей есть личный транспорт — в нем нет необходимости. Общественный здесь работает отменно. Путешествие на поезде из Ко вниз, к побережью Женевского озера и городу Монтре, занимает около 20 минут. Виды, открывающиеся по дороге, никогда не надоедают — так говорят местные жители, и им охотно веришь.

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Летом все едут в Монтре на всемирно известный джазовый фестиваль, назначая встречи у памятника Стравинскому на набережной. Еще десять минут — и вы в другом популярном туристическом месте, городке Веве: длинный каменистый пляж, внезапный памятник Гоголю и еще более внезапная исполинская вилка, торчащая из водной глади Женевского озера. Это символ музея пищевой промышленности, и, честно говоря, без вилки можно и не заметить скромное здание самого музея, однако посетить его стоит. З

Вкусно поесть и выпить местного вина можно в ресторане Le CouCou, что переводится как кукушка. Для того чтобы туда попасть, будьте готовы пешком взбираться в гору около пятнадцати минут. Впрочем, терпение будет вознаграждено: с поляны, где расположен ресторан, открываются захватывающие виды, а провожать закат лучше всего именно с местной террасы.

Местные травы и овощи, а также вода, которую можно и нужно пить прямо из-под крана — источник настоящего здоровья. Сегодня в Ко дотошно следят за экологией, во дворце принимают летние съезды по вопросам миротворчества и круглый год обучают отельеров со всего мира основам гостиничной индустрии. Гостеприимство без подобострастия, самоуважение без снобизма: вот формула, благодаря которой чувствуешь себя здесь как дома.

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