Украинская авиакомпания запустила рейсы из Запорожья в Барселону

Аэропорт "Запорожье" открывает новое европейское направление.

Авиакомпания YanAir с сегодняшнего дня запустила чартерные рейсы из международного аэропорта «Запорожье» в Барселону (Испания).

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Об этом сообщила пресс-служба аэропорта. Отмечается, что аэропорт "Запорожье" открывает новое европейское направление.

«С радостью сообщаем, что с 20 июня Европа для всех пассажиров запорожского аэропорта станет еще ближе. В рамках расширения географии полетов аэропорт начинает работать по новому чартерному направлению Запорожье-Барселона. Сначала осуществлять рейсы будет авиакомпания YanAir на самолетах типа Boeing 737-400. Выполнение первого рейса по новому направлению запланировано на среду, 20 июня. Самолет вылетит из Запорожья в 13:20 и прибудет в аэропорт Барселоны в 17:20 по киевскому времени",- говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что цель аэропорта - сделать рейсы в Барселону регулярными.

"Они будут выполняться на комфортабельных и современных самолетах Boeing 737-800», - говорится в сообщении.

Также, отмечается, что на текущий момент руководство аэропорта ведет активные переговоры с украинским перевозчиком SkyUp.

Как сообщал УНИАН, в мае 2017 года коммунальный аэропорт «Запорожье» возобновил работу после реконструкции взлетно-посадочной полосы. На работы из бюджета было выделено 20 млн грн, а также потрачено 10 млн грн собственных доходов.

В мае этого года премьер Гройсман заявил, что правительство проверит качество ремонта взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Запорожье», а также может провести финансовый аудит аэропорта.