Что посмотреть в Будапеште (фотоподборка)

11:57, 18 апреля 2018
Фотоотчеты
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Ночной Будапешт
Ночной Будапешт /  © Марина Григоренко
Ночной Будапешт - Цепной мост
Ночной Будапешт - Цепной мост /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Дунайская набережная в Будапеште
Дунайская набережная в Будапеште /  © Марина Григоренко
Дунайская набережная в Будапеште
Дунайская набережная в Будапеште /  © Марина Григоренко
Знаменитый желтый трамвай №2 в Будапеште
Знаменитый желтый трамвай №2 в Будапеште /  © Марина Григоренко
Мост Маргит
Мост Маргит /  © Марина Григоренко
Вид с моста Маргит - в том числе на знаменитое здание Венгерского парламента
Вид с моста Маргит - в том числе на знаменитое здание Венгерского парламента /  © Марина Григоренко
Венгерский парламент
Венгерский парламент /  © Марина Григоренко
Этнографический музей в Будапеште
Этнографический музей в Будапеште /  © Марина Григоренко
Венгерский парламент
Венгерский парламент /  © Марина Григоренко
Дорога от острова Маргит
Дорога от острова Маргит /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Памятник Коломбо в Будапеште
Памятник Коломбо в Будапеште /  © Марина Григоренко
Дворы исторического Будапешта
Дворы исторического Будапешта /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Оперный театр в Будапеште
Оперный театр в Будапеште /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Улочки Будапешта
Улочки Будапешта /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Большая синагога Будапешта
Большая синагога Будапешта /  © Марина Григоренко
Большая синагога Будапешта
Большая синагога Будапешта /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Вид на гору Геллерт из Пешта
Вид на гору Геллерт из Пешта /  © Марина Григоренко
Туфли на набережной Дуная
Туфли на набережной Дуная /  © Марина Григоренко
Кафе с котиками в Будапеште
Кафе с котиками в Будапеште /  © Марина Григоренко
Кафе с котиками в Будапеште
Кафе с котиками в Будапеште /  © Марина Григоренко
Кафе с котиками в Будапеште
Кафе с котиками в Будапеште /  © Марина Григоренко
Фуникулер к Будайской крепости
Фуникулер к Будайской крепости /  © Марина Григоренко
Рыбацкий бастион в Буде
Рыбацкий бастион в Буде /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Церковь Святого Матьяша в Будапеште
Церковь Святого Матьяша в Будапеште /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Руины старого замка в Буде
Руины старого замка в Буде /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
У входа в комплекс Будайской крепости
У входа в комплекс Будайской крепости /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Будайская крепость
Будайская крепость /  © Марина Григоренко
Вид на город с Будайской крепости
Вид на город с Будайской крепости /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Будайская крепость с противоположного берега
Будайская крепость с противоположного берега /  © Марина Григоренко
Гора Геллерт с противоположного берега
Гора Геллерт с противоположного берега /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Цитадель на горе Геллерт
Цитадель на горе Геллерт /  © Марина Григоренко
Вид с горы Геллерт
Вид с горы Геллерт /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Пещерная церковь у горы Геллерт
Пещерная церковь у горы Геллерт /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Центральный рынок в Будапеште
Центральный рынок в Будапеште /  © Марина Григоренко
Центральный рынок в Будапеште
Центральный рынок в Будапеште /  © Марина Григоренко

Буда находится на другом берегу Дуная напротив Пешта, а ее территория покрыта холмами и лесами. Именно здесь расположен знаменитый комплекс Будайская крепость, или замок Буда, включающий в себя Королевский дворец и руины средневекового замка, Церковь Святого Матьяша, Дворец Шандора и многое другое.

Площадь Героев в Будапеште
Площадь Героев в Будапеште /  © Марина Григоренко
Площадь Героев в Будапеште
Площадь Героев в Будапеште /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Парк Варошлигет в Будапеште
Парк Варошлигет в Будапеште /  © Марина Григоренко
Парк Варошлигет в Будапеште
Парк Варошлигет в Будапеште /  © Марина Григоренко
Замок Вайдахуняд
Замок Вайдахуняд  /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Памятник анониму
Памятник анониму /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Зоопарк в Будапеште
Зоопарк в Будапеште /  © Марина Григоренко
Зоопарк в Будапеште
Зоопарк в Будапеште /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Музей транспорта в Будапеште
Музей транспорта в Будапеште /  © Марина Григоренко
Музей транспорта в Будапеште
Музей транспорта в Будапеште /  © Марина Григоренко
Музей транспорта в Будапеште
Музей транспорта в Будапеште /  © Марина Григоренко

Еще одной знаменитой площадью в Будапеште, достойной внимания, является Площадь Героев в Пеште, известная также как Площадь Королей. Но так как в этом районе есть еще несколько достойных внимания туристических объектов, если время позволяет, можно посвятить целый день визиту сюда. Ведь за Площадью Героев начинается городской парк Варошлигет, где можно провести чуть ли не весь день.

Вид на Пешт с острова Маргит
Вид на Пешт с острова Маргит /  © Марина Григоренко
Руины старой церкви на острове Маргит
Руины старой церкви на острове Маргит /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Танцующий фонтан на острове Маргит
Танцующий фонтан на острове Маргит /  © Марина Григоренко
Танцующий фонтан на острове Маргит
Танцующий фонтан на острове Маргит /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Минизоопарк на острове Маргит
Минизоопарк на острове Маргит /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Минизоопарк на острове Маргит
Минизоопарк на острове Маргит /  © Марина Григоренко

На острове Маргит каждый август проходит один из крупнейших музыкальных фестивалей Европы Sziget. Но и сам по себе остров очень даже интересный для прогулок – здесь красивая природа, тихо и спокойно. Довольно красивый и большой танцующий/поющий фонтан и мини зоопарк, а если пройти вглубь, можно наткнуться на знаменитую водонапорную башню с оупен-эйр театром или на развалины старой церкви.

Подробнее о том, что можно посмотреть в Будапеште за выходные, читайте на УНИАН.Туризм.

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Теги: #Европа#Венгрия#туризм#фотоподборка#Будапешт#путешествия