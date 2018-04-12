Реки и горы Ивано-Франковщины (фотоподборка)

15:51, 12 апреля 2018
Фотоотчеты
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Лесом покрыта только нижняя часть Говерлы
Лесом покрыта только нижняя часть Говерлы /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Подъем на Говерлу
Подъем на Говерлу /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Виды с вершины Говерлы
Виды с вершины Говерлы /  © Марина Григоренко
Виды с вершины Говерлы
Виды с вершины Говерлы /  © Марина Григоренко
Виды с вершины Говерлы
Виды с вершины Говерлы /  © Марина Григоренко
Виды с вершины Говерлы
Виды с вершины Говерлы /  © Марина Григоренко
Виды с вершины Говерлы
Виды с вершины Говерлы /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко

Яремче - сравнительно большое из небольших горных городков Ивано-Франковщины и, соответственно, достаточно развитое с точки зрения туристической инфраструктуры. А еще здесь невероятные виды, река Прут во всей красе и, конечно же, водопад Пробий.

© Марина Григоренко
Центр Яремче
Центр Яремче /  © Марина Григоренко
Центр Яремче
Центр Яремче /  © Марина Григоренко
Центр Яремче
Центр Яремче /  © Марина Григоренко
Центр Яремче
Центр Яремче /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Река Прут в Яремче
Река Прут в Яремче /  © Марина Григоренко
Река Прут в Яремче
Река Прут в Яремче /  © Марина Григоренко
Река Прут в Яремче
Река Прут в Яремче /  © Марина Григоренко
Река Прут в Яремче
Река Прут в Яремче /  © Марина Григоренко
Водопад Пробий в Яремче
Водопад Пробий в Яремче /  © Марина Григоренко
Водопад Пробий в Яремче
Водопад Пробий в Яремче /  © Марина Григоренко
Водопад Пробий в Яремче
Водопад Пробий в Яремче /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Олени в вольерном хозяйстве Яремче
Олени в вольерном хозяйстве Яремче /  © Марина Григоренко
Олени в вольерном хозяйстве Яремче
Олени в вольерном хозяйстве Яремче /  © Марина Григоренко
Дикие кабаны в вольерном хозяйстве Яремче
Дикие кабаны в вольерном хозяйстве Яремче /  © Марина Григоренко
Дикие кабаны в вольерном хозяйстве Яремче
Дикие кабаны в вольерном хозяйстве Яремче /  © Марина Григоренко
Ресторан-музей ''Гуцульщина'' в Яремче
Ресторан-музей "Гуцульщина" в Яремче /  © Марина Григоренко

Поселок Ворохта расположен на реке Прут, у северных склонов Карпат. Если подняться на вершины холмов, которыми со всех сторон окружена Ворохта, можно полюбоваться потрясающей красоты видами гор. Здесь же продолжается Карпатский национальный природный парк.

Ворохта вплотную прилегает к Карпатскому национальному природному парку
Ворохта вплотную прилегает к Карпатскому национальному природному парку /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
В Ворохте несколько деревянных церквей
В Ворохте несколько деревянных церквей /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Ворохта на реке Прут
Ворохта на реке Прут /  © Марина Григоренко
Ворохта на реке Прут
Ворохта на реке Прут /  © Марина Григоренко
Ворохта на реке Прут
Ворохта на реке Прут /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
С многочисленных холмов вокруг Ворохты открываются невероятные виды
С многочисленных холмов вокруг Ворохты открываются невероятные виды /  © Марина Григоренко
С многочисленных холмов вокруг Ворохты открываются невероятные виды
С многочисленных холмов вокруг Ворохты открываются невероятные виды /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
С многочисленных холмов вокруг Ворохты открываются невероятные виды
С многочисленных холмов вокруг Ворохты открываются невероятные виды /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
С многочисленных холмов вокруг Ворохты открываются невероятные виды
С многочисленных холмов вокруг Ворохты открываются невероятные виды /  © Марина Григоренко
С многочисленных холмов вокруг Ворохты открываются невероятные виды
С многочисленных холмов вокруг Ворохты открываются невероятные виды /  © Марина Григоренко
С многочисленных холмов вокруг Ворохты открываются невероятные виды
С многочисленных холмов вокруг Ворохты открываются невероятные виды /  © Марина Григоренко
С многочисленных холмов вокруг Ворохты открываются невероятные виды
С многочисленных холмов вокруг Ворохты открываются невероятные виды /  © Марина Григоренко
С многочисленных холмов вокруг Ворохты открываются невероятные виды
С многочисленных холмов вокруг Ворохты открываются невероятные виды /  © Марина Григоренко

Ворохта знаменита своими виадуками. Всего их два - один небольшой, ближе к спортивной базе «Авангард», а второй большой - тот самый, через реку Прут. Последний был построен в конце 19 века, во времена Австро-Венгерской империи, и считается одним из старейших и самых длинных каменных арочных мостов. Виды как на виадук, так и с виадука - невероятные.

Знаменитый виадук Ворохты
Знаменитый виадук Ворохты /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Когда поезд едет по новому мосту - кажется, что он едет по виадуку
Когда поезд едет по новому мосту - кажется, что он едет по виадуку /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Вид на горы с виадука в Ворохте
Вид на горы с виадука в Ворохте /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Движение поездов перенесли на новый мост, чтоб виадук не разрушался
Движение поездов перенесли на новый мост, чтоб виадук не разрушался /  © Марина Григоренко
Второй виадук Ворохты возле базы ''Авангард''
Второй виадук Ворохты возле базы "Авангард" /  © Марина Григоренко
Второй виадук Ворохты - до сих пор действующий
Второй виадук Ворохты - до сих пор действующий /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко

Верховина считается одним из самых высоких горных населенных пунктов Украины (именно с этим и связано ее нынешнее название). Наиболее высокогорный проселок Верховины расположен на высоком перевале на высоте 1250 м.

О том, где лучше отдыхать на Ивано-Франковщине, подробнее читайте в материале УНИАН.Туризм.

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Теги: #туризм#Яремче#Ворохта#Верховина#Говерла