Реки и горы Ивано-Франковщины (фотоподборка)

Смотрите подборку фото живописных пейзажей карпатских горных городков Яремче, Ворохта и Верховина.

Большая часть Ивано-Франковской области лежит на территории украинских Карпат, а потому может порадовать туристов невероятными горными и речными пейзажами. Здесь же, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей, расположена и самая высокая вершина Украины - Говерла (2061 м).

Яремче - сравнительно большое из небольших горных городков Ивано-Франковщины и, соответственно, достаточно развитое с точки зрения туристической инфраструктуры. А еще здесь невероятные виды, река Прут во всей красе и, конечно же, водопад Пробий.

Поселок Ворохта расположен на реке Прут, у северных склонов Карпат. Если подняться на вершины холмов, которыми со всех сторон окружена Ворохта, можно полюбоваться потрясающей красоты видами гор. Здесь же продолжается Карпатский национальный природный парк.

Ворохта знаменита своими виадуками. Всего их два - один небольшой, ближе к спортивной базе «Авангард», а второй большой - тот самый, через реку Прут. Последний был построен в конце 19 века, во времена Австро-Венгерской империи, и считается одним из старейших и самых длинных каменных арочных мостов. Виды как на виадук, так и с виадука - невероятные.

Верховина считается одним из самых высоких горных населенных пунктов Украины (именно с этим и связано ее нынешнее название). Наиболее высокогорный проселок Верховины расположен на высоком перевале на высоте 1250 м.

О том, где лучше отдыхать на Ивано-Франковщине, подробнее читайте в материале УНИАН.Туризм.