В Таиланде накануне местного нового года устроили фестиваль воды со слонами (фоторепортаж)

15:50, 11 апреля 2018
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Сонгкран, или тайский Новый год, в этом году отмечается 13-15 апреля, и знаменует смену года по древнеиндийскому астрологическому календарю. Сонгкран считается буддийским семейным праздником. В этот день принято подносить изысканные блюда буддийским священнослужителям в знак уважения к их философии. В то же время домашняя статуя Будды в это время омывается чистой водой с лепестками роз и жасмином.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее стало известно, что власти Таиланда закроют для туристов популярный пляж из фильма с Ди Каприо, чтобы спасти уникальную природу

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Теги: #Новый год#туризм#Таиланд#фестиваль#слоны