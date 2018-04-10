Как в Иордании отмечали День мигрирующих птиц (фоторепортаж)

16:21, 10 апреля 2018
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Традиционно на территории так называемой птичьей обсерватории в Акабе останавливаются многочисленные виды мигрирующих птиц, а потому жители города и туристы съезжаются сюда понаблюдать за ними весной и осенью.

Также в Акабе в День мигрирующих птиц запускали воздушных змеев в виде птиц.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее стали известны лучшие места в мире для «берд-вотчеров».

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Теги: #Иордания#птицы