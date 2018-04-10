На популярное среди туристов озеро в Гамбурге вернулись лебеди (фоторепортаж)

15:00, 10 апреля 2018
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Большое искусственное озеро Альстер расположено в историческом центре Гамбурга и является одним из самых любимых мест отдыха среди туристов и горожан.

Именно здесь расположены многочисленные магазины, рестораны и гостиницы, а также сконцентрированы разнообразные развлечения.

Особенно туристов привлекают сюда знаменитые фонтаны и альстерские лебеди.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее стало известно, что лоукостер Ryanair начнет летать из Киева в Берлин уже с сентября 2018 года.

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Теги: #лебеди#туризм#озеро#Гамбург#Альстер