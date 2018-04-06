В Сараево спустя 26 лет после войны восстановили популярную канатную дорогу на гору Требевич (фоторепортаж)

19:06, 06 апреля 2018
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Гора Требевич, на которой до югославского конфликта располагался горнолыжный центр, где проводились и соревнования Олимпийских игр 1984 года, была полностью разрушена в 1995 году при бомбардировках Сараево авиацией НАТО. Позже ее восстановили, а после этого начали восстанавливать там инфраструктуру. И вот только сейчас, через 26 лет, открыли и знаменитую канатную дорогу.

Как сообщал УНИАН, ранее в Дубае построили самый быстрый в мире городской троллей.

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Теги: #туризм#канатная дорога#Сараево#Босния и Герцеговина