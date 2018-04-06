Wizz Air открыла рейсы из Харькова в Дортмунд (фоторепортаж)

Регулярный рейсовый самолет Харьков-Дортмунд будет отправляться по четвергам и воскресеньям - в 18:10 и 16:55 соответственно.

Крупная лоу-кост авиакомпания Wizz Air (Венгрия) с 5 апреля открыла полеты из Харькова в Германию, Дортмунд.

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Самолет из Дортмунда приземлился днем 5 апреля в харьковском аэропорту. Первым рейсом из Германии прилетели около 160 пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе харьковского аэропорта.

«В этот же день самолет улетел обратно из Харькова в Дортмунд. Билет в одну сторону стоит от 869 гривен», - сказали в пресс-службе аэропорта.

Регулярный рейсовый самолет Харьков-Дортмунд будет отправляться по четвергам и воскресеньям - в 18:10 и 16:55 соответственно.