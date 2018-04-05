Пасхальные кролики на Софийской: как фестиваль писанок расширил формат (фоторепортаж)

18:18, 05 апреля 2018
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Фотокорреспондент УНИАН уже проинспектировал пасхальных кроликов на Софийской площади: здесь можно увидеть и кроликов в национальном наряде, кроликов в мехах, мистических кроликов, радужных кроликов и многих других.

Напомним Софийской площади в Киеве 5 апреля открыли уже традиционный большой Фестиваль писанок. Продлится он до 22 апреля.

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Новость в сюжете: Пасха 2018
Теги: #фестиваль#кролики#Київ#Пасха#писанки