Пасхальные кролики на Софийской: как фестиваль писанок расширил формат (фоторепортаж)
18:18, 05 апреля 2018Фотоотчеты
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Фотокорреспондент УНИАН уже проинспектировал пасхальных кроликов на Софийской площади.
В 2018 году Фестиваль писанки в Киеве решил не ограничиваться фигурками в виде яиц. На этот раз мастера расписывали и украшали еще скульптурки кроликов, как только позволяла фантазия.
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Фотокорреспондент УНИАН уже проинспектировал пасхальных кроликов на Софийской площади: здесь можно увидеть и кроликов в национальном наряде, кроликов в мехах, мистических кроликов, радужных кроликов и многих других.
Напомним Софийской площади в Киеве 5 апреля открыли уже традиционный большой Фестиваль писанок. Продлится он до 22 апреля.
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