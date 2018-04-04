Весна повыгоняла жителей и гостей Берлина отдыхать на улицы (фоторепортаж)

Отдых на улице под бокал пива - один из самых популярных видов досуга в немецкой столице.

Настоящая весенняя погода наконец пришла и в столицу Германии - Берлин. А, значит, многочисленные туристы и жители города наконец-то выбрались отдыхать на улицыЧитайте такжеВ Мюнхене любителей кормить голубей хлебом хотят штрафовать на 1000 евро.

Особой популярностью в Берлине пользуются прогулки на паромах по реке Шпрее, пикники в парках, чтение на природе и, конечно, все это под бокальчик пива.

Как сообщал УНИАН, недавно один из крупнейших европейских автобусных перевозчиков немецкий FlixBus запустил FlixTrain - первый «зеленый» поезд дальнего следования, который соединит Кельн и Гамбург с остановками в Дюссельдорфе, Дуйсбурге, Эссене, Гельзенкирхене, Мюнстере и Оснабрюке. А с апреля заработал маршрут Штутгарт-Берлин с остановками в Вольфсбурге, Ганновере, Геттингене, Касселе, Фульду, Ханау, Франкфурте, Дармштадте, Гейдельберге и Вайхингене. Поэтому Берлин стал еще более доступным для туристов.