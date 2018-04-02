В Нью-Йорке прошел пасхальный парад экстравагантных шляпок (фоторепортаж)

Американской традиции выходить в центр Нью-Йорка в экстравагантных шляпках уже более 100 лет.

На центральной улице Нью-Йорка после праздничной службы на Пасху, которая в этом году по западному обряду отмечалась 1 апреля, прошел традиционный парад шляпок.

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В этот день центр крупнейшего города США заполняется обладателями экстравагантных шляп на всевозможные сюжеты - на головах у людей можно увидеть цветы, животных, птиц, предметы быта, футуристические фигуры и множество всего другого, что только пожелает фантазия.

Традиция эта имеет более 100 лет истории.

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