В Нью-Йорке прошел пасхальный парад экстравагантных шляпок (фоторепортаж)

18:34, 02 апреля 2018
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В этот день центр крупнейшего города США заполняется обладателями экстравагантных шляп на всевозможные сюжеты - на головах у людей можно увидеть цветы, животных, птиц, предметы быта, футуристические фигуры и множество всего другого, что только пожелает фантазия.

Традиция эта имеет более 100 лет истории.

Как сообщал УНИАН, в небе над Вашингтоном запустили тысячи воздушных змеев, тем самым отметив приход весны.

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Новость в сюжете: Пасха 2018
Теги: #США#Нью-Йорк#фестиваль#Пасха#парад шляп