В Нью-Йорке прошел пасхальный парад экстравагантных шляпок (фоторепортаж)
18:34, 02 апреля 2018Фотоотчеты
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Американской традиции выходить в центр Нью-Йорка в экстравагантных шляпках уже более 100 лет.
На центральной улице Нью-Йорка после праздничной службы на Пасху, которая в этом году по западному обряду отмечалась 1 апреля, прошел традиционный парад шляпок.
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В этот день центр крупнейшего города США заполняется обладателями экстравагантных шляп на всевозможные сюжеты - на головах у людей можно увидеть цветы, животных, птиц, предметы быта, футуристические фигуры и множество всего другого, что только пожелает фантазия.
Традиция эта имеет более 100 лет истории.
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