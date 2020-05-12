Киевляне заполонили ботсад имени Гришко после открытия (фоторепортаж)
Киевский ботанический сад им. Гришко открылся после карантина для посетителей. Утомленные карантином киевляне поспешили полюбоваться цветущей сиренью и отдохнуть на природе. Однако посетители должны соблюдать определенные правила во время посещения ботсада: носить маску, не собираться в группы более трех человека, не проводить групповые мероприятия, не пользоваться детской площадкой.
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Общими правилами посещения в ботсаду запрещено:
- срывать или повреждать растения.
- ходить по газонам и цветникам.
- засорять территорию ботанического сада.
- устраивать пикники, разводить костры.
- ездить на велосипедах, самокатах и пользоваться другим спортивным орудием.
- портить заборы, информационные щиты, охранные знаки, указатели.
- выгуливать собак и других животных.
После открытия в ботсаду наблюдался настоящий бум посетителей. При этом из-за желающих попасть в ботсад на входе возникли очереди.
Как раз сейчас в ботсаду цветет сирень.
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