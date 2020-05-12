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Киевляне заполонили ботсад имени Гришко после открытия (фоторепортаж)

15:17, 12 мая 2020
Фотоотчеты
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В ботсаду наблюдался настоящий наплыв посетителей \ УНИАН

Киевский ботанический сад им. Гришко открылся после карантина для посетителей. Утомленные карантином киевляне поспешили полюбоваться цветущей сиренью и отдохнуть на природе. Однако посетители должны соблюдать определенные правила во время посещения ботсада: носить маску, не собираться в группы более трех человека, не проводить групповые мероприятия, не пользоваться детской площадкой. 

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Общими правилами посещения в ботсаду запрещено:

  • срывать или повреждать растения.
  • ходить по газонам и цветникам.
  • засорять территорию ботанического сада.
  • устраивать пикники, разводить костры.
  • ездить на велосипедах, самокатах и ​​пользоваться другим спортивным орудием.
  • портить заборы, информационные щиты, охранные знаки, указатели.
  • выгуливать собак и других животных.

После открытия в ботсаду наблюдался настоящий бум посетителей. При этом из-за желающих попасть в ботсад на входе возникли очереди.

Как раз сейчас в ботсаду цветет сирень.

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