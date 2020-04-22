Шел второй месяц карантина: жизнь на улицах Киева остановилась (фоторепортаж)

Когда-то переполненные людьми улицы столицы Украины теперь опустели.

Уже почти полтора месяца Киев, как и вся Украина, находится в состоянии карантина из-за пандемии коронавируса. Когда-то переполненные людьми улицы столицы теперь опустели.

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Карантин в стране продолжается до 24 апреля, но вполне вероятно, что сегодня его продлят как минимум до 12 мая. Одновременно украинцам обещают определенные смягчения, впрочем, о долгожданном возобновлении работы общественного транспорта пока речь не идет.

Таким образом столица Украины, жизнь обитателей которой тесно завязана на функционировании общественного транспорта, вероятно, еще на некоторое время останется пустой, по крайней мере в центре города, куда теперь жители спальных районов не могут попасть без личного транспорта.

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