Криклий объяснил, почему УЗ не пускает поезда в Черновицкую и Закарпатскую области

На сегодня есть решения областных комиссий по восстановлению ж/д сообщения в Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях.

Укрзализныця технически готова запустить по меньшей мере 42 пассажирских поезда с 1 июня, однако, решение о возможности открытия рейсов принимают областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности.

Читайте такжеУЗ открыла продажу билетов за 90 суток до отправления

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр Инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

«Когда и какие рейсы могут открыться, определяют областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Они формируют соответствующее решение о возможности послабления по карантину и восстановление сообщения», - подчеркнул он.

По словам министра, на сегодня есть решения областных комиссий по восстановлению сообщения в Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях.

«Областные комиссии Черновицкой и Закарпатской областей не разрешили возобновление движения. Областные комиссии Тернопольской и Хмельницкой областей позволили запустить только пригородное сообщение. Другие регионы примут решение дополнительно в течение 28-30 мая», - отметил Криклий.

Кроме того, министр сообщил, что с 1 июня продажа проездных документов может осуществляться сразу за 90 дней до даты отправления, а не за 45-60, как было раньше.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» 26 мая начала постепенное возобновление движения пассажирских поездов и открыла продажу билетов на 5 скоростных поездов "Интерсити +", которые отправятся в рейсы с 1 июня. Продажа билетов была открыта на поезда №721/722 Киев-Харьков, №726/725 Киев-Харьков, №763/764 Киев-Одесса, №711/712 Киев-Константиновка, №740/739 Киев-Кривой Рог.

Накануне УЗ открыла продажу еще на 9 поездов дальнего следования, которые отправляются в рейсы с 1 июня.

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