Международные партнеры с пониманием отреагировали на временное ограничение въезда в Украину для иностранцев.
Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода".
Он напомнил, что правительство постаралось минимизировать влияние запрета на межчеловеческие контакты, в частности на въезд заграничных родственников. Кроме того, исключения предусмотрены для бизнес-контактов.
"Я, например, каждому посольству Украины поручил: если любой бизнесмен обращается и говорит, что мне надо улететь в Украину, я рассматриваю там инвестиции, у меня там бизнес или я хочу наладить торговлю с Украиной – чтобы получал такую возможность. Все, что пытается сделать правительство на фоне без преувеличения очень драматических цифр роста заболеваемости, – немного дисциплинировать миграцию для того, чтобы сдерживать распространение болезни", – заверил Кулеба.
По его словам, в начале пандемии был введен бессрочный запрет на пересечение украинской границы иностранцами, который действовал до середины июня. У нынешнего постановления есть конечная дата – 28 сентября.
"Мы не получили какой-либо негативной реакции от наших международных партнеров по этому поводу. Потому как все понимают, что в условиях пандемии коронавируса правительства вынуждены идти на неординарные шаги", – констатировал руководитель МИД.
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Временный запрет на въезд в Украину иностранцев: что известно
- 26 августа 2020 Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 1 ноября.
- Одновременно правительство приняло решение о временной запрете въезда в Украину иностранцам с 29 августа до 28 сентября, кроме отдельных категорий граждан.
- Для граждан Беларуси якобы сделали исключение в связи со сложной политической ситуацией в стране.
- Вечером 27 августа стало известно, что Кабмин решил закрыть до 28 сентября границы для иностранцев с 00:00 часов 28 августа.
- 2 сентября Кабмин решил изменить правила въезда в Украину. Так, из перечня разрешенных оснований для въезда иностранцев убрали право на транзит до двух суток. В то же время был расширен перечень родственников граждан Украины, которые могут пересекать границу.
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