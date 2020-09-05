Дмитрий Кулеба напомнил, что правительство постаралось минимизировать влияние запрета на межчеловеческие контакты, в частности на въезд заграничных родственников.

Международные партнеры с пониманием отреагировали на временное ограничение въезда в Украину для иностранцев.

Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода".

Он напомнил, что правительство постаралось минимизировать влияние запрета на межчеловеческие контакты, в частности на въезд заграничных родственников. Кроме того, исключения предусмотрены для бизнес-контактов.

"Я, например, каждому посольству Украины поручил: если любой бизнесмен обращается и говорит, что мне надо улететь в Украину, я рассматриваю там инвестиции, у меня там бизнес или я хочу наладить торговлю с Украиной – чтобы получал такую возможность. Все, что пытается сделать правительство на фоне без преувеличения очень драматических цифр роста заболеваемости, – немного дисциплинировать миграцию для того, чтобы сдерживать распространение болезни", – заверил Кулеба.

По его словам, в начале пандемии был введен бессрочный запрет на пересечение украинской границы иностранцами, который действовал до середины июня. У нынешнего постановления есть конечная дата – 28 сентября.

"Мы не получили какой-либо негативной реакции от наших международных партнеров по этому поводу. Потому как все понимают, что в условиях пандемии коронавируса правительства вынуждены идти на неординарные шаги", – констатировал руководитель МИД.

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Временный запрет на въезд в Украину иностранцев: что известно

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Автор: Олег Давыгора