"Безумный рост" заболеваемости: в Минздраве назвали причину ограничения на въезд в ЕС

В "зеленую зону" входят страны, где показатель заболевания COVID-19 составляет 16 и менее случаев на 100 тысяч населения.

Показатель заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине сегодня составляет 57 случаев на 100 тысяч населения. Именно этим обусловлено ограничение на въезд украинцам в Европейский Союз.

Читайте такжеПутешествие за границу: Степанов разъяснил, кто может не проходить самоизоляциюОб этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, в «зеленую зону» входят страны, в которых этот показатель составляет 16 и менее случаев на 100 тысяч населения. Впрочем, в нашей стране уровень заболеваемости значительно выше.

«Хочу напомнить, что еще две недели назад этот показатель был на уровне 37. То есть такой безумный рост, который произошел в течение последних двух недель», – заявил он.

Кроме того Степанов рассказал, для кого в Украине въезд остается открытым. В частности, речь идет о дипломатах, граждан, которые едут на сезонную работу, на учебу, ищущих убежище в странах ЕС.

По словам Степанова, если ситуация с COVID-19 в Украине улучшится, то ЕС пересмотрит свое решение.

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