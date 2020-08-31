В Украине из-за карантинных ограничений до 28 сентября действует временный запрет на въезд иностранцев.

Государственная пограничная служба Украины объяснила, при наличии каких документов, подтверждающих цель поездки в Украину, иностранные граждане или лица без гражданства могут быть пропущенными на территорию страны.

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Об этом сообщается в Telegram-канале Государственного агентства по развитию туризма в Украине.

Перечень документов, подтверждающих цель поездки в Украину в период временных ограничений на въезд до 28 сентября 2020 года:

для одного из супругов гражданина Украины – при себе свидетельство о браке;

для родителей или детей гражданина Украины – свидетельство о рождении;

кто направляеся через территорию Украины транзитом – документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

кто прибывает в Украину с целью обучения – приглашение от Министерства образования и науки Украины, вид на жительство в Украине или виза типа Д;

кто проходит военную службу в Вооруженных Силах – документы, подтверждающие прохождение военной службы в Вооруженных Силах Украины;

кто постоянно или временно проживает на территории Украины – вид на постоянное жительство или вид на временное жительство в Украине;

кто признан беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите – проездной документ беженца или удостоверение беженца;

имеющие разрешение на применение труда иностранцы и лица без гражданства;

работники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей – документы, подтверждающие такой статус (удостоверение, аккредитационная карточка);

главы и члены официальных делегаций иностранных государств, сотрудники международных организаций, а также лица, которые их сопровождают, и въезжают в Украину по приглашению Президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины, Офиса Президента Украины, Министерства иностранных дел – документы, подтверждающие такой статус/соответствующее приглашение;

являются лицами, прибывающими в Украину по приглашению Министерства иностранных дел – соответствующий документ;

являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад – документы, подтверждающие такой статус;

являются инструкторами вооруженных сил государств – членов НАТО и государств – участниц программы НАТО «Партнерство ради мира», которые принимают участие в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил или прибывают по приглашению Министерства обороны – документы, подтверждающие такой статус/приглашение;

являются деятелями культуры, прибывающими по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, сопровождающим каждого из них – приглашение заведения культуры, документы, подтверждающие статус сопровождающего лица;

прибывающие для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающие их лица – документы, подтверждающие участие лица в официальных спортивных соревнованиях и приглашение от Министерства молодежи и спорта Украины, документы, подтверждающие статус сопровождающего лица;

являются техническими специалистами, которые прибывают в Украину по приглашению представителей украинских предприятий – приглашение от представителей украинских предприятий;

являются лицами, осуществляющими перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации – подтверждающие документы от Министерства здравоохранения Украины или от учреждения здравоохранения Украины;

прибывающие на лечение в учреждения здравоохранения Украины – подтверждающие документы от учреждения охраны здоровья Украины.

При этом в сообщении отметили, что в отдельных случаях решение о пропуске иностранцев и лиц без гражданства при наличии оснований гуманитарного характера может принимать председатель Государственной пограничной службы Украины.

Временный запрет на въезд иностранцев в Украину: что известно

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Автор: Марина Григоренко