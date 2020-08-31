Государственная пограничная служба Украины объяснила, при наличии каких документов, подтверждающих цель поездки в Украину, иностранные граждане или лица без гражданства могут быть пропущенными на территорию страны.
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Об этом сообщается в Telegram-канале Государственного агентства по развитию туризма в Украине.
Перечень документов, подтверждающих цель поездки в Украину в период временных ограничений на въезд до 28 сентября 2020 года:
- для одного из супругов гражданина Украины – при себе свидетельство о браке;
- для родителей или детей гражданина Украины – свидетельство о рождении;
- кто направляеся через территорию Украины транзитом – документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;
- кто прибывает в Украину с целью обучения – приглашение от Министерства образования и науки Украины, вид на жительство в Украине или виза типа Д;
- кто проходит военную службу в Вооруженных Силах – документы, подтверждающие прохождение военной службы в Вооруженных Силах Украины;
- кто постоянно или временно проживает на территории Украины – вид на постоянное жительство или вид на временное жительство в Украине;
- кто признан беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите – проездной документ беженца или удостоверение беженца;
- имеющие разрешение на применение труда иностранцы и лица без гражданства;
- работники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей – документы, подтверждающие такой статус (удостоверение, аккредитационная карточка);
- главы и члены официальных делегаций иностранных государств, сотрудники международных организаций, а также лица, которые их сопровождают, и въезжают в Украину по приглашению Президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины, Офиса Президента Украины, Министерства иностранных дел – документы, подтверждающие такой статус/соответствующее приглашение;
- являются лицами, прибывающими в Украину по приглашению Министерства иностранных дел – соответствующий документ;
- являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад – документы, подтверждающие такой статус;
- являются инструкторами вооруженных сил государств – членов НАТО и государств – участниц программы НАТО «Партнерство ради мира», которые принимают участие в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил или прибывают по приглашению Министерства обороны – документы, подтверждающие такой статус/приглашение;
- являются деятелями культуры, прибывающими по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, сопровождающим каждого из них – приглашение заведения культуры, документы, подтверждающие статус сопровождающего лица;
- прибывающие для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающие их лица – документы, подтверждающие участие лица в официальных спортивных соревнованиях и приглашение от Министерства молодежи и спорта Украины, документы, подтверждающие статус сопровождающего лица;
- являются техническими специалистами, которые прибывают в Украину по приглашению представителей украинских предприятий – приглашение от представителей украинских предприятий;
- являются лицами, осуществляющими перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации – подтверждающие документы от Министерства здравоохранения Украины или от учреждения здравоохранения Украины;
- прибывающие на лечение в учреждения здравоохранения Украины – подтверждающие документы от учреждения охраны здоровья Украины.
При этом в сообщении отметили, что в отдельных случаях решение о пропуске иностранцев и лиц без гражданства при наличии оснований гуманитарного характера может принимать председатель Государственной пограничной службы Украины.
Временный запрет на въезд иностранцев в Украину: что известно
- 26 августа 2020 года Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 1 ноября.
- Одновременно правительство приняло решение о временном запрете въезда в Украину иностранцам с 29 августа до 28 сентября, кроме отдельных категорий граждан.
- Для граждан Беларуси якобы сделали исключение в связи со сложной политической ситуацией в стране.
- Вечером 27 августа стало известно, что Кабмин решил закрыть до 28 сентября границы для иностранцев с 00:00 часов 28 августа. То есть ограничения ввели на сутки раньше, чем планировалось.
- Решение закрыть границы для иностранцев очень огорчило представителей туристической индустрии в Украине, некоторые из них даже вышли на акции протеста.
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