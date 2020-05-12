"Вводят в заблуждение": в Мининфраструктуры отреагировали на планы авиакомпаний возобновить рейсы из Украины в конце мая

В ведомстве напомнили, что правительство еще не принимало соответствующих решений, которые позволили бы возобновить авиаперевозки.

В Министерстве инфраструктуры отреагировали на планы ряда авиакомпаний восстановить рейсы из Украины уже в этом месяце и в течение июня. В ведомстве считают, что подобные заявления вводят людей в заблуждение, ведь о возобновлении авиасообщения Украины с другими странами пока речь не идет.

Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Оксана Герасимова, пишет hromadske.

Она подчеркнула, что намерения авиакомпаний не означают то, что Украина может возобновить авиасообщение с другими странами, ведь все решения будет принимать исключительно Кабинет министров.

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"Министерство подготовило изменения в соответствующие постановления правительства, которые должны быть одобрены для восстановления всех видов сообщений, не только авиа", - отметила Герасимова.

"Относительно действий авиакомпаний по продаже билетов на 23 мая - такие действия до принятия решений правительством являются преждевременными и вводят в заблуждение пассажиров. Рекомендации относительно работы аэропортов готовятся, открытие сообщения с другими странами зависит от решений соответствующих правительств относительно открытия границ для граждан иностранных стран и эпидемиологической ситуации", - пояснила она.

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При этом в Мининфраструктуры отметили, что необходимо ориентироваться на официальные заявления и решения правительства.

Также там напомнили, что сейчас ЕС сообщил о том, что до 15 июня не рекомендовано открытие границ для граждан третьих стран.

Как сообщал УНИАН, на днях три международные авиакомпании - Czech Airlines, Wizz Air и Lufthansa - заявили о решении возобновить рейсы из Украины уже с конца мая - начала июня.