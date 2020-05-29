Премьер рассказал, когда Украина планирует возобновлять авиаперевозки

Возобновление авиарейсов будет поэтапным.

Авиасообщение между Украиной и другими странами будет восстановлено не ранее 15 июня.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в программе «Свобода слова Савика Шустера».

«Границы не всех стран еще открыты. Мы отслеживаем динамику открытия границ стран-партнеров, стран-соседей. С авиаперевозчиками есть предварительная договоренность, что ранее 15 июня лететь пока некуда, поэтому раньше 15 июня мы регулярных рейсов восстанавливать не будем. После 15 июня те страны, которые будут принимать, очевидно, будут поэтапно восстанавливать регулярные рейсы», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, «Украэрорух» опубликовал планы других стран по восстановлению регулярного авиасообщения.

Согласно сообщению, о своей готовности к скорейшему восстановлению авиасообщения с Украиной заявляет турецкая сторона, но переговоры продолжаются.

Также после согласования соответствующих протоколов безопасности на межгосударственном уровне регулярные рейсы в ближайшее время будет восстановлено с Грузией.

Кроме того, в ближайшее время международное авиасообщение планирует запустить ряд стран.

«Австрия, Румыния, Азербайджан, Словакия, Греция, Грузия имеют ограничения на перелеты до конца мая. В начале июня возобновить международные авиаперевозки планирует Турция. В Эстонии ограничения будут действовать до 7 июня. Болгария, Индонезия, Исландия, Кипр, Коста-Рика, Люксембург, Македония, Португалия, Египет, Израиль откроют свои воздушные ворота не ранее 15 июня », - сказано в сообщении.

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Кроме того, в начале июля станет возможным выполнение рейсов по маршруту Киев-София.

До конца июня будут закрыты границы Кубы, Таиланда и Молдовы, а с июля можно будет улететь в Доминиканскую Республику и Армении.

«Некоторые страны во время пандемии коронавируса не вводили запрет на международное авиасообщение. Это, в частности, Беларусь, Великобритания, Иран, Ирландия, Корея, Мексика, Германия, Нидерланды и Чехия (но аэропорт в Праге не работает). Национальный Катарский авиаперевозчик Qatar Airways остается одной из немногих авиакомпаний мира, которая регулярно осуществляет коммерческие пассажирские и грузовые перевозки в ряд стран Западной Европы, Азии и в Австралию», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Турция готова открыть свои границы для осуществления регулярных пассажирских рейсов из Украины с 1 июля.

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