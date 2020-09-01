Премьер заверяет, что у Украины нет убытков из-за запрета на въезд для иностранных граждан.

Премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал закрытие Украиной своей границы для иностранных граждан.

В эфире "Сніданку з 1+1" премьер пояснил, что подобное решение для Европы не является новым - аналогично поступают и другие страны.

"Это остановка импорта коронавируса в Украине. Мы боремся внутри страны с расторжением цепочек на локальных уровнях, но огромное количество людей, которые к нам приезжают не придерживаются карантинных требований. Поэтому одна из мер адаптивного карантина - это закрытие границ на въезд большого количества иностранцев для того, чтобы остановить эту цепочку", - объяснил Шмыгаль недавнее решение Кабмина.

По его словам, у Кабмина было два варианта - тотальный карантин либо соблюдение людьми установленных ограничений. Отвечая на вопрос, почему въезд для иностранцев ограничили именно сейчас, а не месяц назад, Шмыгаль сказал, что это связано с ростом числа заболевших коронавирусом.

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Он также уточнил, когда могут открыть въезд в Украину для иностранцев.

"Когда начнется спад, когда мы пройдем пик заболеваемости. Когда мы получим хотя бы в течение двух недель спад заболеваемости, тогда можно принимать решение об ослаблении карантина", - сказал Шмыгаль, добавив, что речь идет о любых цифрах уменьшения прироста заболеваемости.

Говоря о главное идее закрытия границы, премьер объяснил, что она заключается в контроле органов или организаций, которые приглашают иностранцев.

"Чтобы они делали тесты и так далее. Стоит вопрос взять на контроль всех иностранцев", - сказал глава Кабмина.

Он также заверил, что никаких убытков закрытия границ нет.

"По состоянию на 31 августа 21 тысяч иностранцев заехали в Украину со времени закрытия. За каждым из этих людей, которые въехали, есть кто-то ответственный. Или бизнес, или дипломаты, или учебные заведения", - рассказал он.

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Автор: Юрий Годован