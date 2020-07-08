В закрытом для туристов аэропорту Афин застряла еще одна украинка

Ранее 17 украинских граждан не пропустили в Грецию в связи с карантинными ограничениями.

В аэропорту Афин застряла еще одна гражданка Украины, которая хотела отдохнуть в Греции.

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Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на посольство Украины в Греции.

По словам посла Сергея Шутенко, она оказалась единственной пассажиркой из двух вчерашних рейсов из Украины, которая не имела права на пересечение границы.

"Из двух рейсов, которые прибыли во вторник в Афины, имеем только одну гражданку, которая не прислушалась к рекомендациям и полетела в Грецию с туристической целью. Ее, конечно, не пустили, и сейчас она, так же как и предыдущая группа, ждет в аэропорту возвращения в Украину.

Вероятно, огласка прошлой истории и опыт тех, кто провел три дня в изоляторе, сработали и люди поняли, что туристов в Грецию действительно не пускают", - сообщил посол Украины в Греции.

Как сообщал УНИАН, 4 июля 17 украинских граждан не пропустили в Грецию в связи с карантинными ограничениями на въезд в Евросоюз для граждан из третьих стран.

Украинцы находятся в полицейском отделении аэропорта Афин, их посетил консул, который купил им воды и средства гигиены. Часть туристов уже вернулась в Украину обратным рейсом.

Совет Европейского Союза согласовал вопрос об открытии внешних границ с 1 июля для граждан 19 стран, Украина не входит в этот перечень.

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