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В Qatar Airways обнародовали план восстановления маршрутов к июлю: Киева в нем нет

13:41, 07 мая 2020
Новости туризма
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Qatar Airways обнародовала план восстановления маршрутной сети \ Wikimedia Commons

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В мае авиакомпания намерена выполнять полеты по 53 направлениям, и июне расширить сеть до 80 маршрутов в Европу, Америку, Африку, Азию и Австралию, передает avianews.com. В настоящее время авиаперевозчик обслуживает около 30 маршрутов для доставки людей домой.

«Мы ежедневно отслеживаем индикаторы мирового рынка путешествий и продолжаем фокусироваться на нашей миссии — как мы можем сделать доступной мобильность для клиентов и предоставить им удобную стыковку по их направлению», - заявил глава Qatar Airways Group Акбар Эль-Бакер.

В авиакомпании подчеркнули, что имеют в парке самолеты разного типа, которые позволят подобрать правильную емкость для ожидаемого спроса на каждом маршруте.

Список планируемых маршрутов Qatar Airways на конец июня 2020 года:

Европа:

  • Афины
  • Будапешт
  • Москва (Домодедово)
  • Стамбул
  • Амстердам
  • Стокгольм
  • Барселона
  • Брюссель
  • Париж
  • Копенгаген
  • Дублин
  • Эдинбург
  • Рим
  • Франкфурт
  • Лондон (Хитроу)
  • Мадрид
  • Манчестер
  • Мюнхен
  • Милан
  • Осло
  • Берлин
  • Вена
  • Цюрих

Америка

  • Чикаго
  • Даллас
  • Сан-Паулу
  • Монреаль

Ближний Восток

  • Амман
  • Бейрут
  • Багдад
  • Басра
  • Эрбиль
  • Тегеран
  • Сулеймания
  • Кувейт
  • Маскат
  • Мешхед
  • Ан-Наджав
  • Сухар
  • Салала
  • Шираз

Африка

  • Аддис-Абеба
  • Кейптаун
  • Йоханнесбург
  • Лагос
  • Найроби
  • Тунис

Азиатско-Тихоокеанский регион

  • Гуанчжоу
  • Гонконг
  • Сеул
  • Токио (Нарита)
  • Пекин
  • Шанхай
  • Бангкок
  • Джакарта
  • Куала-Лумпур
  • Манила
  • Сингапур
  • Ахмадабад
  • Амритсар
  • Бангалор
  • Мумбай
  • Кожикоде
  • Калькутта
  • Коломбо
  • Кочин
  • Дакка
  • Дели
  • Гоа
  • Хайдарабад
  • Катманду
  • Мале
  • Ченнаи
  • Тривандрам
  • Исламабад
  • Карачи
  • Лахор
  • Мельбурн
  • Перт
  • Сидней

В сообщении Qatar Airways указано, что возобновление полетов по каждому конкретному направлению будет зависеть от получения разрешения властей. Соответственно, данный список может меняться.

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