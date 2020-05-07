В Qatar Airways обнародовали план восстановления маршрутов к июлю: Киева в нем нет

Катарская авиакомпания расширяет карту полетов, однако возобновление маршрута в украинскую столицу в планы авиаперевозчика пока не входит.

Катарская авиакомпания Qatar Airways обнародовала план восстановления маршрутной сети до июля этого года.

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В мае авиакомпания намерена выполнять полеты по 53 направлениям, и июне расширить сеть до 80 маршрутов в Европу, Америку, Африку, Азию и Австралию, передает avianews.com. В настоящее время авиаперевозчик обслуживает около 30 маршрутов для доставки людей домой.

«Мы ежедневно отслеживаем индикаторы мирового рынка путешествий и продолжаем фокусироваться на нашей миссии — как мы можем сделать доступной мобильность для клиентов и предоставить им удобную стыковку по их направлению», - заявил глава Qatar Airways Group Акбар Эль-Бакер.

В авиакомпании подчеркнули, что имеют в парке самолеты разного типа, которые позволят подобрать правильную емкость для ожидаемого спроса на каждом маршруте.

Список планируемых маршрутов Qatar Airways на конец июня 2020 года:

Европа:

Афины

Будапешт

Москва (Домодедово)

Стамбул

Амстердам

Стокгольм

Барселона

Брюссель

Париж

Копенгаген

Дублин

Эдинбург

Рим

Франкфурт

Лондон (Хитроу)

Мадрид

Манчестер

Мюнхен

Милан

Осло

Берлин

Вена

Цюрих

Америка

Чикаго

Даллас

Сан-Паулу

Монреаль

Ближний Восток

Амман

Бейрут

Багдад

Басра

Эрбиль

Тегеран

Сулеймания

Кувейт

Маскат

Мешхед

Ан-Наджав

Сухар

Салала

Шираз

Африка

Аддис-Абеба

Кейптаун

Йоханнесбург

Лагос

Найроби

Тунис

Азиатско-Тихоокеанский регион

Гуанчжоу

Гонконг

Сеул

Токио (Нарита)

Пекин

Шанхай

Бангкок

Джакарта

Куала-Лумпур

Манила

Сингапур

Ахмадабад

Амритсар

Бангалор

Мумбай

Кожикоде

Калькутта

Коломбо

Кочин

Дакка

Дели

Гоа

Хайдарабад

Катманду

Мале

Ченнаи

Тривандрам

Исламабад

Карачи

Лахор

Мельбурн

Перт

Сидней

В сообщении Qatar Airways указано, что возобновление полетов по каждому конкретному направлению будет зависеть от получения разрешения властей. Соответственно, данный список может меняться.

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