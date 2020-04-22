В Нидерландах вынужденно срезали целые поля тюльпанов (фоторепортаж, видео)

Владельцы тюльпановых полей говорят: все не так уж плохо, ведь убрать цветущую красоту им в любом случае пришлось бы через 10 дней.

Нидерландские фермеры были вынуждены срезать 100 тыс. тюльпанов из-за того, что они привлекают людей, которые в свою очередь нарушают условия карантина.

Читайте такжеВ "карантинной" Виннице зацвела аллея сакур (видео)

На видео, снятом с дрона, видно, что от цветов остаются только листья, яркие лепестки убирают специальным комбайном.

На выходные посмотреть на цветы приходили толпы. Увлекшись красотой тюльпанов, люди часто пренебрегали правилами безопасности и приближались друг к другу несмотря на риск заразиться коронавирусом. Чтобы ситуация не повторялась и дальше, фермеры решили лепестки с цветов срезать. Владельцы тюльпановых полей говорят: все не так уж плохо, поскольку убрать цветущую красоту им в любом случае пришлось бы через 10 дней.