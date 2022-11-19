В вагонах поезда было 200 пассажиров, которые приобрели билеты в рамках проекта "Билеты к победе".

В деоккупированный Херсон 19 ноября 2022 года прибыл первый поезд из Киева – железнодорожное сообщение с городом отсутствовало с начала полномасштабного вторжения России в Украину в конце февраля 2022 года.

Как отмечает пресс-служба "Укрзализныци", железнодорожники в максимально сжатые сроки восстановили поврежденную инфраструктуру, вернули к жизни вокзал Херсона и наконец подняли над ним украинский флаг.

"Сегодня на борту поезда были пассажиры (200 человек – ред.), которые приобрели билеты на первый рейс в Херсон в рамках нашего с платформой UNITED24 проекта "Билеты к победе"!", – говорится в сообщении.

Благотворительный билет на второй и третий рейсы в Херсон или пять других пока оккупированных городов можно купить по ссылке. В открытой продаже билетов на этот рейс пока нет.

Отмечается, что в Киеве на отправление первого рейса в Херсон прибыла делегация Европейской комиссии во главе с ее исполнительным вице-президентом Валдисом Домбровскисом.

Первому херсонскому рейсу предшествовало исполнение Олегом Скрипкой не менее символической песни "Родной город, город Херсон" в холле Центрального железнодорожного вокзала.

Также в составе поезда в Херсон прибыл почтовый вагон от "Укрпочты" – таким образом жителям доставили посылки, прессу и продукты питания, сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Ярослав Янушевич в своем Телеграм-канале.

Освобождение Херсона

11 ноября 2022 года официально считается датой официального освобождения Херсона, который находился под оккупацией с первых дней полномасштабного российского вторжения в Украину. Сначала в город зашли специальные подразделения, а затем начались "стабилизационные мероприятия" и работы по восстановлению жизнедеятельности города.

Перед уходом из Херсона оккупанты массово заминировали все важные здания и уничтожили критически важную инфраструктуру, поэтому украинские власти призвали жителей, которые ранее эвкуировались, пока что не возвращаться в город.

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