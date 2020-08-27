Государственное агентство по развитию туризма (ДАРТ) просит Кабинет министров пересмотреть рамки запрета на въезд для иностранцев, который вводится до конца сентября 2020 года.
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Соответствующее обращение размещено в Telegram-канале ДАРТ.
Как объясняют в Гостуризме, полный запрет для иностранцев на въезд в Украину может негативно повлиять на туристическую отрасль, которая уже пострадала от последствий пандемии COVID-19 и только сейчас начала восстанавливаться. К ним уже поступают многочисленные обращения от представителей туристического сообщества, ведь указанный сценарий является «крайне неприемлемым для всего туристического рынка».
В связи с этим в Гостуризме предложили смягчить ограничительные меры:
- Запретить въезд в Украину только для тех иностранцев, которые являются гражданами государств со значительным распространением COVID-19, то есть из «красной» зоны.
- Разрешить въезд в Украину иностранцам, которые являются гражданами государств, в которых количество новых случаев регистрации болезни COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней меньше количества таких случаев в Украине, в случае если они посетят Украину с туристической целью, что подтверждается электронным бронированием отеля и/или электронным ваучером от туристического оператора, при наличии отрицательного результата ПЦР-тестирования на COVID-19, который проведен в течение 48 часов до пересечения границы.
- Разрешить пересечение украинской границы членам так называемых «смешанных» семей, в которых есть граждане Украины и других государств.
Временный запрет на въезд в Украину для иностранцев: что известно
- 26 августа 2020 года Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 1 ноября.
- Одновременно правительство приняло решение о временном запрете въезда в Украину иностранцам до 28 сентября, кроме отдельных категорий граждан.
- Для граждан Беларуси сделают исключение в связи со сложной политической ситуацией в стране.
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